Šok za Norvežane! Brazil slavio, remi Mađarske i Sj. Makedonije

Iako je dosad bila praksa da pobjeđuju favoriti, vidjeli smo dva iznenađenja u večernjem terminu prvog kola Svjetskog prvenstva. Brazil je iznenadio Norvešku (29-26), a u Varaždinu je Sjeverna Makedonija došla do boda protiv Mađarske (27-27).

Odlično su krenuli Norvežani u susret, imali su pet golova razlike u prvom dijelu, na kraju su na poluvremenu imali dva gola prednosti (14-12), ali u nastavku su pali. Uspjeli su Brazilci s vremenom izjednačiti, a u posljednjih 15 minuta susreta igralo se po gol prednosti na obje strane. No, pred sam kraj susreta uspjeli su prelomiti Brazilci serijom 6-2 i na kraju slavili 29-26. Najbolji je kod Brazila bio Langaro sa sedam golova, dok je Norvežane predvodio Grondahl sa šest.

Odlična je utakmica pred punim tribinama bila ona u Varaždinu između Mađara i Sjevernih Makedonaca koji su podijelili bodove (27-27). Poveli su Mađari da bi Makedonci brzo preokrenuli u prvom dijelu i držali prednost sve do poluvremena, ali na odmoru je rezultat bio izjednačen (14-14). U nastavku su se izmjenjivali jedni i drugi u vodstvu za gol, ali na kraju su obje reprezentacije uzele po bod (27-27). Kod Mađara je Ilić zabio šest golova, dok je izabranike Kirila Lazarova predvodio Filip Kuzmanovski s devet golova.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Mađarska - Sjeverna Makedonija | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

U posljednjem večernjem susretu su favorizirani Nijemci uvjerljivo slavili protiv Poljaka (35-28). No, do te su pobjede došli tek u drugom dijelu. Mučili su se u prvom, vodili su uglavnom Poljaci, ali uspjeli su za gol Nijemci doći do prednosti (15-14) na odmoru. U nastavku su uspjeli Nijemci povesti i povećavati prednost do krajnjih sedam razlike (35-28).