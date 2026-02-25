Cirkus u Italiji: Istovarili izmet pred klub Vlašića i Kulenovića!

Navijačka strast, posebice u talijanskom nogometu, često ne poznaje granice. Ipak, ponekad ta strast prijeđe u ekstrem koji šokira javnost. Upravo se to dogodilo u Torinu, gdje su navijači istoimenog prvoligaša odlučili izraziti svoje nezadovoljstvo na jedan od najbizarnijih načina dosad.

Naime, na društvenim mrežama osvanula je videosnimka koja prikazuje manju grupu od desetak navijača ispred trening centra kluba. Oni su razvili veliki transparent na kojem crvenim sprejem piše "Merde merde comme cairo", što u prijevodu znači "s*nje s*anje kao Cairo".

Poruka je jasno usmjerena na predsjednika kluba Urbana Caira, glavnog krivca za loše rezultate u očima najvjernijih navijača. No, transparent nije bio jedini dio prosvjeda. Navijači su ispred ulaza ostavili i fekalije, simbolično poručujući što misle o trenutnom stanju

Iako je metoda prosvjeda ekstremna i za mnoge neprihvatljiva, ona je odraz dubokog nezadovoljstva koje tinja među navijačima Torina. Klub se već neko vrijeme bori s formom i rezultatima, a frustracije su očito dosegle točku vrenja. Torino je tek na 15. mjestu Serie A s tri boda iznad zone ispadanja.