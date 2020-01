Žižića muči vrtoglavica: Ima velike probleme s ravnotežom

Ante Žižić (23) je propustio posljednjih pet utakmica za Cleveland bez nekih posebnih objašnjenja od strane Cavaliersa. Ante je imao nekih problema sa zdravljem, a liječnici nisu nikako mogli otkriti o čemu je riječ do danas.

Naime, mladi centar već danima ne trenira normalno, a muči ga učestala mučnina i vrtoglavica. Američki mediji nagađaju kako je Žižiću oštećen centar za ravnotežu. Ako malo zakopamo u povijest, sjetit ćete se da je isti problem imao Robert Prosinečki i nije bilo nimalo bezazleno.

- Gubio sam ravnotežu i osjećao se kao Titanic. Stalno mi je bubnjalo u glavi, imao sam vrtoglavice, katastrofa - pričao je tada Prosinečki koji je uz svakodnevne terapije i lijekove uspio riješiti svoj problem.

Cavs Ante Zizic will be out indefinitely. He’s been diagnosed with a vestibular condition. This condition is a balance disorder.