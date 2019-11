'Soldić je prepoznao talent, bit će šou kad čujete ulaznu stvar'

Erko Jun (29) novo je lice na sceni slobodne borbe. Mnogima poznatiji kao fitness model i Instagram Influencer u zagrebačkoj će Areni po četvrti puta u karijeri ući u kavez. I to protiv legende KSW-a i pet puta 'Najjačeg čovjeka na svijetu' Mariusza Pudzianowskog (42).

Erko je bio dobro raspoložen na zadnjem otvorenom treningu, a simpatičnom borcu iz BiH s adresom prebivališta u Belgiji pristupili smo uz šalu, upitavši ga kako to da se on pojavio, a Mariusz ipak nije. Da se nije možda uplašio?

- Ma, brate, nije. Ustvari, možda se i usro, ja bi da sam na njegovom mjestu - započeo je za 24sata dobro raspoloženi borac iz BiH.

Naravno, svjestan je Erko kakva opasnost za njega dolazi iz Poljske. Pudzianowski je u slobodnoj borbi još od 2009. godine te ima 12 pobjeda i 7 poraza. U KSW-u je izgradio karijeru borca, a karakterističan stil borbe krasi ga od samog početka. 'Pudzia' jednostavno, melje.

- Vrlo je opasan, velik je i ima puno snage. MMA rukavice su male i ako te pogodi jednom, opasno je. Moram biti oprezan, koristiti tehniku, kondiciju i ono sve što sam spremio za ovu borbu. Ovo je veliko ime i prilika za mene i ako Bog da, bit će dobro - kaže Erko i dodaje kako ima neke informacije koje bi mu mogle pomoći:

- Kažu mi da se nije nešto spremao za ovu borbu, ne znam ni ja. Može biti da me podcijenio.

Talent je prepoznao Roberto Soldić

Bosanskohercegovački borac jest teškaš (od 93 do 120.2 kg), ali problema sa skidanjem kilograma - nema. Na visinu od 178 centimetara Jun ima oko 104 kilograma 'čistih mišića'.

- Pazim što jedem, naravno. Više sagorijevam što treniram, a teško mi je gledati ove momke koji se bore sa skidanjem kilograma. Došao sam iz bodybuildinga, dijeta mi nije problem - to mi je već običaj. Imam i bazu snage i eksplozivnosti te mi to pomaže u MMA-ju.

Prije ulaska u kavez profesionalno se bavio bodybuildingom, ali onda je u borbu ušao uz pomoć Hrvata.

- Slučajno, preko Roberta Soldića. Došao sam ga podržati za sljedeću borbu i iz zaj*bancije je rekao da dođem i probam da vidim kako ide. Tada sam vidio i prvu KSW priredbu s Robertom i rekao si da to želim probati.

Pratio je Soldića u napadu na titulu i tamo se rodila nova ljubav.

- Gledao sam teškaše kako se bore i rekao sam, pa mogu i dobiti. I upravo tu dvojicu koju sam gledao sam prvo pobijedio po dolasku u KSW. Bilo je to suđeno. Roberto mi je puno pomogao i kaže mi da sam spreman za ovu borbu da se ne brinem i da će biti dobro u kavezu.

Iz svijeta bodybuildinga morao se prebaciti u svijet u kojem će primati udarce. Njegovom manekenskom licu to nije bilo lako, ali kako i sam kaže, brzo se priviknuo.

- Bosanska je glava već navikla na to. Bilo je više problema s kondicijom i mišićima. Što se tiče udaraca u glavu, bilo je malo ono, znaš, j*biga - šali se Jun.

Debitirao je u slobodnoj borbi prije dvije godine kad je nokautirao Tomasza Oswiecinskog. Vidjelo se tada da je Erko 'novi', završio je i u nokdaunu, ali vratio se i nevjerojatnim krošeom iz defanzive nokautirao poljskog borca. Nastavio je tako i u sljedeće dvije borbe u kojima je slavio nokautom.

- Pudzia ima iskustva u MMA, idem postepeno. Bilo bi glupo da sam se borio u prvoj borbi protiv borca koji ima 20 borbi. No, dosad sam se dokazao i sad slijede teži protivnici. Moj cilj je ako Bog da njega dobiti, a onda idemo dalje. On je 15 kila teži, ali ne znači to puno kad sam teškaš. I ove prošle borbe bili su tipovi koji vole uletavati i ne vole raditi stojku jer sam tu baš opasan. Tri sam se godine u mladosti bavio taekwondoom, trenirao sam i kickboxing, ali ozljede su me prebacile na fitness. No, opet sam se vratio - jasan je Jun.

Bodybuilder i Instagram influencer

Želja za novcem nije bila motiv dolaska u KSW. Jun je izgradio karijeru modela te Instagram influencera pa nije trebao bježati 'trbuhom za kruhom' u kavez.

- Uvijek sam radio na društvenim mrežama i to mi je uvijek bio prvi posao. Imam sam dosta pratitelja, na Facebooku oko 4,5 milijuna, a na Instagramu oko milijun pa sam uvijek imao sponzore i mogućnost zarade - otkriva Erko koji ističe da poruke obožavatelja u trening kampu i ne čita.

- Od poruka sam sad izoliran, a to sve tek pogledam nakon borbe, što ima, ima li cura i to - našalio se Jun.

Prema kavezu ga je vodilo nešto jače - srce. Zaljubio se u sport nakon prvih treninga i od tada je želja za ponovnim ulaskom u taj isti kavez svaki put sve veća.

- Ovo mi je strast, osjećam se da sam to ja. Kad nešto voliš raditi, lakše ti ide. Nekim ljudima treba deset godina da nauče ovo što sam ja naučio za dvije godine. Taj osjećaj poslije pobjede u kavezu ne može se opisati - jasan je borac iz BiH.

Mnogo ga ljudi poznaje iz svijeta bodybuildinga i modelinga pa mu je baza fanova doista velika. Na društvenim mrežama ima preko šest milijuna pratitelja, a svojom iskrenošću i bosanskom spontanošću osvaja srca novih navijača.

- Imam puno podrške na čitavom Balkanu jer sam uvijek bio korektan i onakav kakav jesam. Došao sam od nule, nisam imao pomoć recimo roditelja koji znaju ulagati masu novaca, sve sam napravio s mamom koja mi puno znači.

Svaki put spremi nešto posebno, a pripremio je to i za zagrebačku Arenu. Riječ je o ulaznoj pjesmi koja bi na noge trebala podići više od 13.000 okupljenih u dvorani, ali nije nam htio otkriti o čemu se točno radi. Sve koje će zanimati moći će to saznati u samoj Areni ili putem prijenosa u programu RTL televizije.

- Bit će dobro, majke mi. Vidjet ćete. Uzeo sam baš nešto, pjevat će cijela Arena. Htio sam nešto drugo, ali to je bio prvi prijedlog i Roberto je bio oduševljen, rekao je: 'Moraš to uzeti' - tajanstveno je završio Jun.