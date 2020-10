Solomun: Moj golmanski rekord u HNL-u teško itko može sustići

Želio me Charleloi, turski klubovi, a Karić i ja imali smo ponudu od meksičke Santos Lagune. Jednostavno, uvijek se nešto izjalovilo, priča Ivica Solomun, koji je kao trener bio pomoćnik Daliću i Jarniju

<p>Nogometaši Varaždina i Slavena Belupa u petak, 23. listopada, na stadionu Varteksa igraju lokalni derbi 1. HNL. Naime, mnogo igrača nastupalo je za varaždinski i koprivnički klub.</p><p>Tu svakako valja izdvojiti Leona Benka, Nikolu Šafarića i Miljenka Mumleka, no nogometaš koji je i u jednom i drugom klubu ostavio neizbrisiv trag je <strong>Ivica Solomun </strong>(52).</p><p>Riječ je o golmanu koji je u dugoj seniorskoj karijeri skupio čak 304 nastupa u najvišem rangu hrvatskog nogometa. Osim za Varaždince i Farmaceute branio je i za Belišće, a karijeru je završio 2003. godine. Primio je 396 golova što je 1,3 po susretu, no čak se jednom upisao i u strijelce.</p><p>- Kakvi su zasad trendovi, teško će me netko i sustići. Sada se golmani, ako su kvalitetni, vrlo kratko zadržavaju u 1. HNL. Prije ako je nešto bilo kvalitetno, nije se mijenjalo. U karijeri se uopće nisam opterećivao statistikom, a da jesam, brojka je mogla biti još veća - smije se Solomun.</p><p>Drugo mjesto iza njega po broju nastupa u 1. HNL drži legendarni <strong>Dražen Ladić</strong>, koji ih je skupio 231. Ladić i Solomun nikad nisu ostvarili inozemni transfer, a Solomun ističe da je ponuda bilo.</p><p>- Želio me belgijski Charleloi, neki turski klubovi, a <strong>Karić</strong> i ja imali smo ponudu od meksičke Santos Lagune, gdje je igrao Elvis Brajković. Jednostavno, uvijek se nešto izjalovilo - priča nam Solomun, kojem nije žao što kao igrač nije otišao u inozemstvo, već je bio dio Varteksove i Slavenove najsjajnije povijesti.</p><p>- Kad bih morao izdvojiti nešto iz karijere, to su bila europska natjecanja jer prvenstvo vam je rutina. S Varteksom sve europske utakmice: povijesna pobjeda protiv Heerenveena u osmini finala Kupa pobjednika kupova i pobjeda protiv Lokomotiva iz Moskve dvije sezone ranije su mi najdrže. Izdvojio bih finale Hrvatskog kupa protiv Dinama u sezoni 1997./1998. Sa Slavenom tu su pobjede protiv portugalskog Belenensesa i francuske Bastije u Intertoto kupu - prisjeća se Solomun.</p><p>Koga biste od bivših suigrača izdvojili?</p><p>- Bilo bi to nezahvalno jer neki igrači nisu bili toliko eksponirani, a mnogo su značili za momčad - otkriva Solomun.</p><p>Dodao je da je varaždinski prvoligaš u početku bio na višoj razini od koprivničkoga.</p><p>- Pokojni <strong>Anđelko Herjavec</strong> postavio je vrlo visoke standarde. Zbog njega je Varaždin postao privlačna nogometna sredina i znali smo, ako vrijediš, da ćeš to prije ili kasnije naplatiti. Slaven Belupo u početku nije radio kvalitativnu selekciju, no dolaskom <strong>Roberta Markulina</strong> na čelo sportskog direktora dovođeni su kvalitetni i karakterni igrači. Klub se tako stabilizirao u 1. HNL i zahvaljujući tome je i danas stabilni prvoligaš - objasnio je Solomun, koji je osvojio seniorsku i veteransku Kutiju šibica te malonogometne turnire u Varaždinu, Sisku, Kutini, Novom Marofu i Ivancu.</p><p>Bio je trener mlađih uzrasnih kategorija u NK Varteksu, kasnije je bio pomoćnik <strong>Zlatka Dalića</strong> u Al Faisalyju, a trenirao je slovenski Zavrč, trećeligaša Varaždina, a posljednji angažman imao je u Al Hilalu gdje je vodio U-15 momčad. Također, bio je u stožeru Roberta Jarnija u U-19 i U-20 reprezentaciji.</p><p>Što se tiče dvoboja 9. kola 1. HNL između Varaždina i Slaven Belupa, Solomun ističe da će susret odlučiti sitnice.</p><p>- Slaven Belupo se stabilizirao, no bez obzira u kakvome sastavu istrče Varaždinci, Koprivničanima ne odgovara. Sigurno će to biti utakmica s malo golova, a odlučit će je neka sitna pogreška ili trenutak inspiracije nekog od igrača - zaključio je.</p>