Solskjaer: Ma radije bih rupu u momčadi nego nekog šu*ka...

Ole Gunnar Solskjaer, trener Manchester Uniteda, obratio se javnosti povodom vraćanja njegove momčadi u trenažni proces. Osvrnuo se i na neke pojedinačne prošlosezonske probleme misleći pritom na osobne događaje određenih igrača pa na zanimljiv način izrazio kako ih ovoga puta neće tolerirati.

POGLEDAJTE VIDEO: #zajedno24sata

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Solskjaer je napravio velike promjene u momčadi. Otišli su Alexis Sanchez, Romelu Lukaku i Chris Smalling, a na njihova su mjesta pristigli Harry Maguire, Bruno Fernandes i Odion Ighalo. Od dobrih partija stigli su do loših, pred prekid prvenstva zaustavili su se na petom mjestu, ali trener koji je nešto više od godinu dana službeno dobio povjerenje legendarnog engleskog giganta ne očajava.

Solskjaer je istaknuo važnost zdravog momčadskog duha u kojemu se ne smiju isticati neki privatni problemi.

- Radije bih imao rupu u ekipi nego li š*pka - prokomentirao je za United We Stand. Naravno, igrom riječi na engleskom jeziku, to zvuči puno domišljatije ("I'd rather have a hole in the squad than an a**hole").

- Osobnost je jako bitna. Mi smo momčad u momčadskom okruženju. Želimo da igrači imaju ego i oštrinu, ali želimo i da se mogu prilagoditi - istaknuo je.

Foto: REBECCA NADEN

- U ožujku 2019. igrači su bili psihički umorni i iamli smo ozljeda. Igrači su kretali s negativnim razmišljanjem, a sada imaju pozitivno. Bilo je još stvari koje mi se prošle godine nisu sviđale... Neke privatne stvari koje nisu mogle biti riješene do ljeta.

- Uvijek će biti igrača koji žele igrati više u nogometu, ali ako će ekipa biti uspješna, onda moraju biti dostupni u različito vrijeme. Imam osjećaj da u ovoj momčadi nemam niti jednu trulu jabuku - kazao je.

Što misli o svojim trenerskim rezultatima na Old Traffordu?

- Kada pobjeđujete sve je lako. Tek u teškim trenucima vidite koga želite i tko ima pravi mentalitet - rekao je.

- Mi to nismo vidjeli do poslije Pariza kada su stvari krenule nizbrdo. Tada sam uvidio s kim mogu graditi moćnu i dugoročnu momčad. Trebate malo ega u nogometu, ali momčad mora biti na prvom mjestu. Do kraja sezone sam jasnije vidio što treba popraviti - zaključio je.

Manchester United je bio na petom mjestu prije prekida sezone zbog korona virusa, a 'crveni vragovi' kao i drugi premierligaši se nadaju povratku na terene u ljetu.