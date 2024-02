Sopić: Baresi bi loptu izbio na tribine, ali moji igrači su mladi, nisu vjerojatno ni čuli za njega!

Željko Sopić bio je prilično nervozan nakon poraza u Maksimiru. Rijeka se dobro držala, ali onda kapitulirala u sudačkoj nadoknadi. Prilično naivno, iz nevjerojatnog penala.

Pokretanje videa ... 00:44 željko sopić | Video: 24sata Video

- Čestitam Dinamu na tri boda. Dobili smo smiješan gol na kraju, to je to. Utakmica je bila podjednaka s tim da dvije-tri situacije "dva na jedan" moramo bolje razigrati, biti smireniji. Kad ideš s centra "dva na jedan" morate doći do udarca. Ali, izgubili smo i to je to - rekao je Željko Sopić, pa nastavio:

- Znam stanje unutar momčadi, znam tko je zdrav, to nije. Uvijek ulazim s planom utakmice, sve to ide simo-tamo. Drugačije bi postavljali pitanja da ona lopta koja je letjela 13 dana nije završila kao penal.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Kako komentirate taj penal u finišu utakmice?

- Nikad o suđenju. Mi treneri se moramo baviti svojim poslom, a drugi ljudi onime za čime su zaduženi. Tjedan dana se pričalo o nekom igraču kojem moji igrači ne znaju - Francu Baresiju koji bi loptu nabio u tribine. Moglo se bolje, morali smo zatvoriti tu loptu koja je letjela cijeli dan, nismo trebali davati tu povratnu loptu, sami smo krivi.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Sopić je nastavio...

- Sami smo se doveli u situaciju da o Rijeci pričamo kao favoritu za naslov. Dječje bolesti moramo otkloniti. Ne smije nam biti opasno kad lopta leti 60 metara i dobijemo penal. Ajde da je bila neka izigrana akcija. U srijedu igramo Kup u Rudešu, moramo vidjeti kakvi smo, bit će promjena u momčadi, zahtjevna utakmica, ne bježimo od uloge favorita, želimo prolaz.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Trener Rijeke pričao je u dahu.

- Izgubili smo 1-0. Kako smo izgubili nije bitno. Dinamo valjda ima više sreće nego pameti, koliko su utakmica dobili u zadnjim minutama, to se ne može vjerovati. Ne komentiram suđenje. Ja valjda to ne kužim. Benzinska na putu kući? To ne otpada, ne možete u životu živjeti samo u sretnim danima - završio je Sopić.