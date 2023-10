Sopić: Da nam dolazi Barcelona, ja se baš ne bih kladio na njih

U nedjelju (15.00 na Rujevicu) dolazi Gorica. Momčad s najboljom obranom u ligi, najugodnije iznenađenje sezone i momčad koju je do prije dva mjeseca trenirao - sadašnji trener Rijeke.

Lider HNL dočekuje četvrtoplasirani klub. Rijeka vs Gorica tj. Željko Sopić vs Dinko Jeličić, legitimni je derbi 13. kola. 'Bijelima' će, kako su stvari danas stajale, nedostajati samo Petrovič jer se i Grgić vratio u trenažni proces.

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka bijelih snova

Pokretanje videa ... Rijeka bijelih snova | Video: Rijeka bijelih snova

Pred predstavnike medija u petak su sjeli najbolji strijelac (9 golova, a i 4 asistencije) Niko Janković (22) i šef struke Željko Sopić (49).

Ono očekivano podvukli su obojica:

- Čeka nas jedna jako zahtjevna utakmica protiv zahuktale Goricu koju jako respektiramo, ali naravno da uz pomoć Armade i svih navijača u nedjelju idemo pokušati doći do nove pobjede, do nova tri boda.

Janković je istaknuo i jednu od velikih prednosti koju uživa svaki igrač i trener prve momčadi Rijeke:

- Ni predsjednik Damir Mišković, ni trener Željko Sopić, nitko nam ne govori 'Morate pobijediti' ili 'Morate bi prvi'. Mi smo u naletu, posebno na Rujevici, ali smo svjesni i toga da je Gorica jedna tvrđava. S druge strane i mi smo jaki, a ako netko zna gdje postoje pukotine u velikogoričkoj tvrđavi onda je to naš šef koji je prije dolaska u Rijeku trenirao baš Goricu.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

U riječku je nogometnu povijest ušlo navijanje njegovom stricu Janku Jankoviću, bivšem hrvatskom reprezentativcu, 'Ja-nko Ja-nko-vić, šaaa-la la-la-la!'. Sad se opet skandira gotovo isto samo nije Janko nego Niko.

- A ne znaš kome je draže, meni ili stricu. Razgovaramo, normalno. Uživamo i jedan i drugi u tom skandiranju. Ne znam je li mi ovo dosad najbolje razdoblje u karijeri, imao sam i u Zrinjskom niz dobro odigranih utakmica s dosta golova. Jesam, bio sam na posudbi i u Gorici, ali ako zabijem normalno da ću slaviti gol. Kome god da zabijem slavit ću. Slavio sam i kad sam zabio Hajduku! - rekao je Janković.

I veznjak-golgeter, a posebno glavni trener dosta su govorili o kvaliteti protivnika. Niti jedan nije rekao 'Idemo po sigurna tri boda' nego 'Pokušat ćemo uz pomoć naših navijača doći do pobjede'.

A to nije nikakva pila naopako niti manjak samopouzdanja. Samo sportski respekt prema suparnicima koji su u sjajnoj formi. Jer na pitanje 'Je li se remi u Puli dogodio zbog problema u pristupu?' Željko Sopić odgovorio je ovako:

- Problem je uvijek u treneru. Da samo zabili što smo trebali u prvom poluvremenu otišli bi na veću razliku. Nije ni teren bio baš idealan, ali neću o tome jer ne želim alibije. Sad igramo doma, a trenutno... Da nam na Rujevicu dolazi Barcelona, ja se ne bih kladio na njih!

Dosta ste temperamentan, osebujan u javnim istupima. Je li to smišljeno ili spontano?

- To je: istina. Ono što je u Hrvatskoj teško shvatiti. Ono što ja govorim je ono što mislim. I to je istina. Naravno: moja istina.

Ne igrate Europu, nema umora, dakle nema ni potrebe za rotacijama u početnom sastavu?

- Moguće je da protiv Gorice neće od prve minute istrčati istih 11 koji su počeli utakmicu koja je završila 1-1 u Puli, ali rotira se ako postoji razlog. Sigurno neću igrače mijenjati samo rotacije radi. I sigurno je da će istrčati najboljih 11, onaj početni sastav za koji ja u ovom trenutku mislim da je najbolji.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Hoće li jedan od ključnih elemenata protiv najbolje obrane u ligi biti: strpljenje?

- Ja uopće ne mislim da će se Gorica u Rijeku doći od prve minute braniti. A svima je jasno da ćemo ih mi od prve minute krenuti napasti. Naravno, ne bezglavo, ali da ćemo igrati napadački i da želimo pobjedu, to je sigurno.

Dilaver i Radeljić?

- Treniraju normalno, da se igra danas bili bi u kadru, nadajmo se da će tako ostati do nedjelje.

Imate drugu najmlađu momčad u ligi. Koliko najave o mogućim pozivima u A reprezentaciju za jednog ili više vaših igrača mogu biti dodatni motiv ili dodatno opterećenje za te dečke?

- A to je pitanje za njih. Ja znam da je normalno da su igrači Rijeke koja je prva na tablici u izbornikovim razmišljanjima. E sad koji su to igrači i koji će od njih biti pozvani, ako budu pozvani... To zna samo izbornik Zlatko Dalić i samo će on odlučiti - rekao je šef riječke struke, Željko Sopić.