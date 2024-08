Sopić: Europa nije bitna samo za Rijeku, nego cijelu Hrvatsku. Možemo popraviti koeficijent...

Ova utakmica je jako bitna ne samo za Rijeku već i za cijeli hrvatski nogomet, najavio je Željko Sopić uoči okršaja s Rijekom (četvrtak, 20 sati) u trećem kolu kvalifikacija za Europsku ligu. Pobjedom protiv švedskog prvoligaša, Rijeka bi osigurala europsku jesen, najmanje u vidu Konferencijske lige.

Momčad s Kvarnera "na mišiće" je prošla drugo kolo kvalifikacija protiv Corvinula (0-0, 1-0 kroz dvije utakmice), ali je samopouzdanje na Rujevici bolje nakon visoke pobjede (4-0) nad Lokomotivom u prvom kolu HNL-a..

- Po mom mišljenju, gledajući ždrijeb, mislim da je to, više po trenutnoj formi nego po imenu kluba ili rejtingu, možda i najteži suparnik od svih potencijalnih suparnika za proći dalje u europskim natjecanjima. Znamo da nam ove utakmice donose minimalno plasman u grupnu fazu Konferencijske lige. Spremni smo, očekujem rastrčanu Rijeku. Znam da je početak sezone, ali rast ćemo iz utakmice u utakmicu. Idemo dati sve od sebe da ostvarimo prolaz - najavio je Sopić.

Sopić je najavio kako će Rijeka težiti igri s loptom u nogama protiv Elfsborga.

- Promijenili su trenera nakon prvih nekoliko kola, sada igraju u formaciji 3-4-3. Imaju jako dobre rezultate u zadnje vrijeme, kompaktna su momčad koja jako dobro trči tranziciju, puno mijenjaju mjesta. Uz to, s obje strane imaju dugi aut, moćni su u skoku kao i sve skandinavske momčadi pa moramo spustiti loptu na zemlju i igrati svoj nogomet.

Važna utakmica za hrvatski nogomet

Strateg Rijeke vjeruje kako je ova utakmica važna za hrvatski nogomet.

- Ova utakmica je jako bitna ne samo za Rijeku već i za cijeli hrvatski nogomet. S malim rezultatskim iskorakom u europskim natjecanjima možemo doći do pet predstavnika u Europi. Koeficijent nam je pao kroz godine, ovu sezonu vidim kao priliku da ga povećamo i da u budućnosti što više hrvatskih klubova igra u Europi. Uz to, od europskih natjecanja može se dobiti i izdašan dio kolača po pitanju financija - komentirao je strateg Rijeke, kojem je društvo na presici činio Veldin Hodža.

- Čeka nas teška utakmica, ali analizirali smo ih, znamo da su dobra momčad. Znamo što nam prolaz nosi i dat ćemo sve od sebe da to ostvarimo. Atmosfera u našoj momčadi i cijelom klubu je odlična, radit ćemo i dalje sve da takva i ostane. Igramo u ritmu četvrtak-nedjelja, to je nešto što smo čekali, mi igrači najviše volimo igrati utakmice svaka tri dana. Sada smo to dobili i pokušat ćemo iskoristiti na najbolji mogući način - izjavio je.