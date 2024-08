Sopić nakon debakla Rijeke: Ako ovako nastavimo, pretkola ćemo igrati protiv srednjih škola

Zašto bi Rijeka bila u velikom problemu? Zato što je izgubila od Olimpije jednu utakmicu? Dajte... Komentirao je proslavljeni trener Matjaž Kek (62), koji će se zauvijek pamtiti na Kvarneru kao trener koji je donio titulu hrvatskog prvaka 2017. godine.

Kek ističe kako Rijeka i njezini navijači moraju stati iza predsjednika Damira Miškovića i podsjeća na to kakvo je stanje bilo u klubu prije nego što je on preuzeo klub.

- Rijeka na čelu s Damirom Miškovićem ime fenomenalan kontinuitet, a pogrešaka i poraza će uvijek biti. Ne postoji klub na svijetu koji to ne proživljava. Znam dobro kakva je bila Rijeka 2013. kad sam došao. I jednako dobro znam kakva je danas. Mišković je predsjednik kojeg porazi bole više od bilo koga, samo što to dobro skriva. Znate, u Rijeci smo uvijek imali stav da smo sami i da se borimo protiv svih, jer takva je stvarnost. A Mišković bi uvijek bio predvodnik u takvim stavovima. Čitam te napade i pitam se što ako Miškoviću pukne film pa napusti Rijeku? Znate li gdje bi Rijeka završila da se to dogodi? Strah me je i razmišljati o tome, a kamoli naglas nešto reći - komentirao je Kek za Sportske novosti.

Foto: Michaela Stache

Slovenac je uvjeren kako će Rijeka postati još jača nakon poraza od teškog poraza Olimpije (0-5), a donedavni trener Rijeke Željko Sopić (50) smatra kako je svaki komentar suvišan nakon poraza s pet golova razlike.

- Kad se radi o Rijeci, neću komentirati. Kakav bih komentar mogao dati kad se izgubi s 0:5? Mogu kazati samo ovo - gospoda ne cipelare ljude koji su na zemlji! Ostali? Ako ovako nastavimo, uskoro ćemo igrati pretkola protiv srednjih škola - komentirao je Sopić za Sportske novosti.

Rijeka: Susret Rijeke i Dinama u drugoj utakmici finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Je li to problem hrvatske struke ili loše kvalitete igrača? Gdje zapravo leži pravi problem?

- Dva su problema. Prvi je skauting, a drugi je što je u hrvatskom nogometu najvažnije igrače prodati što prije, pod svaku cijenu. Jedna momčad starta u pripremama, a druga počne u Europi. Ma, dovedi igrače za nula eura, ali neka se uigraju.