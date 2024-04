Sopić nakon pobjede: 'Tko bi na Rijeku prije dva mjeseca stavio euro, rekli bi mu da je smiješan'

Pod trenerskom palicom Željka Sopića su Riječani na Rujevici u Jadranskom derbiju slavili protiv Hajduka (1-0) i tako učvrstili poziciju na vrhu ljestvice s 65 bodova, pet ispred drugoplasiranog Dinama (60) koji ima utakmicu manje. A nakon što su se 'slegli dojmovi', Sopić je iznio dojmove o utakmici.

- Mi Hrvati smo poznati po tome da smo 'realan' narod, nama je normalno da nemamo dva stadiona, da smo drugi i treći na svijetu, kad igraju Rijeka i Hajduk da će to sigurno Rijeka pobijediti... Ja nisam baš takav sportaš, ne gledam to na takav način jer je derbi uvijek derbi. Mjesto na ljestvici pada u zaborav kada počne utakmica, a u tvrdom susretu bili smo bolji takmac i zasluženo pobijedili. Onaj tko je mislio da će to biti jedna 'šetnja', grdno se vara. Hajduk ima puno dobrih igrača, a to što su ispali iz Kupa i zaostaju u ligi ne znači da su zaboravili igrati nogomet - rekao je za Radio Rijeku.

Rijeka je bila bolja momčad na terenu, a stvari su se malo promijenile kad je na teren ušao Ivan Perišić (35) koji iz utakmice u utakmicu pokazuje kakva je klasa bez obzira na tešku ozljedu iz koje dolazi.

- Mi smo bili dominantni, imali smo 14 udaraca naprema njihova tri. Ako mislite da ova Rijeka može igrati tako da nikome ne dopusti šansu, grdno se varate. Perišićeva individualna kvaliteta nikad nije bila sporna, jako sam sretan da se polako vraća u staru formu i da ćemo ga na Euru imati u punoj formi - jasan je bio Sopić.

Neki igrači Rijeke poput Lindona Selahija, Ivana Smolčića i Marca Pašalića su odigrali tri utakmice u tjedan dana, ali izgledali su jako dobro.

- Bili su na najvećem udaru po pitanju iscrpljenosti, a nije jednostavno odigrati tri utakmice u sedam dana, pogotovo ako su dvije bile na ne baš predivnom terenu u Kranjčevićevoj. Malo sam se bojao umora kod nekih, a svi će igrači dobiti priliku jer u zadnja dva tjedna imamo pet utakmica. Već od sljedećeg tjedna ćemo igrati i prijateljsku utakmicu svaki tjedan da bi mogli ući u zavidnu formu.

Do kraja prvenstva još je sedam kola, a iduća utakmica za Riječane je ona u nedjelju, 14. travnja, kod Istre 1961 na Aldo Drosini.

- Prije nekih dva mjeseca, tko bi se kladio za jedan euro na Rijeku, rekli bi mu da je smiješan. Sada je malo bolja situacija, a mi i dalje hodamo po zemlji i čvrsto stojimo - objasnio je strateg momčadi s Rujevice.