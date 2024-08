Sopić nakon remija: Po ovakvoj vrućini svaki teren se raspada

Nogometaši Varaždina odigrali su drugi remi u prvenstvu. Protiv Rijeke su odigrali 0-0, kao i protiv Gorice u prvom kolu. Trener Nikola Šafarić bio je zadovoljan nakon utakmice.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 01:03 Gattuso uvodi red! Odstranio je Ivana Perišića zbog nediscipline | Video: 24sata Video



- Odlično taktički odigrana utakmica. Čestitam svojim igračima na htijenju i borbi iako se neke stvari uvijek daju ispraviti. Ono što cijelo vrijeme govorim, želim da smo dobra natjecateljska momčad. Vidi se da imamo glavu i repu - rekao je Šafarić.

Varaždin: Varaždin i Rijeka sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Njegov kolega Željko Sopić istaknuo je da je remi najrealniji rezultat s obzirom na prikazano.

- Prava prvoligaška utakmica na početku sezone. Varaždin se postavio kao čvrst protivnik. Sad jesu li neki moji igrači bili umorni, je li se moglo bolje, je li travnjak bio dobar? Ne može biti bolji jer se svaki raspada na toj vrućini. Možda su neki igrači bili umorniji, a neki malo svježiji, no sve u svemu ok. Bilo je teško vrijeme gledateljima za gledati, a kamoli dečkima za igrati, no podjela bodova je najrealnija - ističe Sopić.

Varaždin: Varaždin i Rijeka sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Za Rijeku su debitirali Devetak i Andrić.

- Puno je lakše treneru kad imaš sve igrače na početku priprema nego kad tako dolaze, naročito kad igraš četvrtak - nedjelja i jednostavno nemaš vremena te igrače spremati kroz trening. No, teško je donositi sad sud na temelju jedne utakmice - ističe Sopić.

Varaždin: Varaždin i Rijeka sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Kod Varaždina su pak debitirali Maglica, Tepšić i Duvnjak.

- Veseli me širina i vjerujem da će igrači koji su već duži niz vremena zajedno iznijeti sezonu te da će prinove uz njih biti još bolje - dodao je Šafarić.

Varaždin: Varaždin i Rijeka sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

No, planira li se Varaždin pojačati na još nekim pozicijama?

- Svaka ekipa vapi za egzekutorom u napadu koji daje 10 do 15 golova po sezoni. No, Šego i Dabro dobro rade i sigurno će im se vratiti. Pitanje je samo vremena kad će im se otvoriti - zaključio je Šafarić.

Varaždin u idućem kolu igra protiv Hajduka u gostima, dok Rijeka dočekuje Istru.