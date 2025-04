Sopić o povezivanju s Dinamom: Ne zanimaju me glasine, ni što pišu hrvatski i poljski mediji...

Željko Sopić sjajno se snašao u Poljskoj. Hrvatski stručnjak napustio je Rijeku na samom početku sezone, usred kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Nakon toga je neko vrijeme bio bez angažmana, sve do prije nekoliko tjedana kada je preuzeo Widzew Łódź. U prva dva nastupa upisao je dvije pobjede. Najprije je s 2-0 nadigrao Piast Gliwice, a potom je istim rezultatom svladao i Lechiju. Njegovu momčad u petak očekuje gostovanje u Kielceu, gdje će igrati protiv Korone.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:06 Željko Sopić odveo igrače na benzinsku | Video: privatna arhiva

Da se nimalo nije promijenio od dana kada je vodio Rijeku, pokazala je i konferencija za medije uoči utakmice. Na pitanje o sastavu, odgovorio je u svom stilu.

- Ne mogu vam previše toga otkriti. Reći ću da će igrati golman i deset igrača. Naravno da bih bio sretniji da imam sve igrače na raspolaganju, ali to je nogomet. U nekom dijelu sezone kartoni i ozljede su normalna stvar. Koga nema, bez njega se može i mora.

Kolege iz Poljske zanimalo je ima li istine u špekulacijama da mu je u ugovor ugrađena klauzula po kojoj može otići ako ga pozove Dinamo.

- Ne zanimaju me glasine. Gledajte, imamo dan do utakmice, a ja sam na konferenciji za medije. Nisam vam ja tip koji se fokusira na špekulacije. Ja živim za danas i ne zanima me što pišu ni hrvatski, ni poljski, ni bilo koji drugi mediji - rekao je Sopić.