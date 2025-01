Sopić: Ponudio sam ostavku u Rijeci zbog Juncaja. Pa on mi ne bi igrao niti u Španskom...

Rijeka je u kolovozu, iznenada i bez posebnog objašnjenja smijenila Željka Sopića. I to samo sat vremena nakon press konferencije na kojoj je najavio uzvratnu utakmicu kvalifikacija Europske lige protiv Djurgardena. Čelnici Rijeke nisu se previše upuštali u opravdanje svojih postupaka, rezultati nisu bili razlog, a samo nekoliko mjeseci ranije Sopić se s klubom do posljednjeg trenutka borio za naslov prvaka i došao do finala Kupa. Takvo što nije se moglo samo tako zaboraviti.

Pokretanje videa... 01:28 NK Rijeka vs NK Slaven Belupo 2:0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Iz kluba su samo poručili kako će Radomir Đalović biti novi trener, no svima je bilo jasno da dulje vrijeme nisu cvjetale ruže između predsjednika Damira Miškovića i Željka Sopića. Jedan od glavnih razloga za to jest Steven Juncaj (26) koji je došao u rijeku u ljeto 2023. godine. Njegov otac George, američki biznismen crnogorskog porijekla, bio je zainteresiran za ulaganje u hrvatski klub pa čak i kupnju. I potpis njegovog sina za Rijeku bio je jedan od preduvjeta tog potencijalnog posla.

Željko Sopi? više nije trener HNK Rijeke | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Kod Sergeja Jakirovića odigrao je dvije utakmice u Kupu, a onda je na klupu sjeo Željko Sopić koji Juncaju jasno dao do znanja da je prekobrojan.

- Kada je dotični gospodin dolazio u Rijeku, ja nisam bio tamo, nego Sergej. Čovjek nije imao kvalitetu da bude u Rijeci, nemamo se kaj lagati. Ni po jednom kriteriju nije trebao biti dio rostera. Postoji samo jedna istina i ja ću je se sjetiti s 90 godina. Shvaćam privatni kapital, sve mi je jasno. Reci mi da gurnem dečka od 12 godina jer je projekt Rijeke i ja ću ga gurnut, nema problema. Ali ovako... Ubit će te javnost, novinari, a dečki u kabini... Kaj, oni ne kuže što se događa? - rekao je Sopić u Podcast Inkubatoru.

Cibalia i Rijeka sastali se u osmini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Otkrio je i kako je početkom prošle godine ponudio ostavku zbog pritiska.

- Ljudi, ja se borim za prvaka i morao bih staviti nekoga da igra? Na tom nivou? Da vodim Špansko, ne može ni tada. A ovako, nemoj me ni pitat. Nekad se ne mora sve ni reći, nego budeš gospodin i šutiš. Nisam bio tamo kad je čovjek došao, a bio sam tamo kad su se neke stvari tražile. Znaju svi tada u klubu, od Raića-Sudara do gospodina gore, da sam dao zbog toga mandat na raspolaganje tri dana prije utakmice s Goricom. "Ja ne bih, a vi dovedite nekoga tko hoće", to je bio moj stav. Znam da je predsjednik Mišković tada bio u Dubaiju. U kabini su 22 ili 25 igrača, meni je isti prvi i zadnji. I ja bih nakon ovoga trebao razgovarati s njima? Ja to ne mogu, niti ću ikada moći. Uvijek sam za to da se gura domaći dečko, kako god se zvao. Ali ovako nešto, ja ne mogu - kazao je Sopić.

Varaždin: Varaždin i Rijeka sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

On je otišao u kolovozu prošle godine, a gdje je Juncaj? Američki nogometaš je u ožujku prošle godine, kada je shvatio da se neće naigrati u Rijeci, otišao na posudbu u Michigan Stars gdje je njegov otac vlasnik, a nakon što je ljetos raskinuo ugovor s Rijekom, potpisao je za slovensku Muru gdje je vlasnik, gle čuda, također njegov otac. Odigrao je 11 utakmica uz jedan gol, njegov otac George se čak sukobio pa na kraju smijenio trenera Tončija Žlogara kod kojeg Steven nije previše igrao.

Ipak, niti ta epizoda nije najbolje završila. . Steven Juncaj slobodan je igrač od 1. siječnja.