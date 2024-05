Sopić preuzeo odgovornost za poraz: 'Ne znam kome smo se zamjerili. To su dječje pogreške'

Zadnje gostovanje Rijeke u Varaždinu gosti su nadigrali domaćina i slavili 2-0. No, ovaj put Varaždinci su im vratili za dva poraza ove sezone. Vratili su im to, pobijedivši 3-1 s dva gola Drožđeka i jednim Šege.

- Potpuna odgovornost je na meni. Procjena je bila moja da tako krenemo u utakmicu, jer Rijeku čine 23 igrača. Sve u svemu, sustav, igrači, to nije presudilo, već dječje pogreške iako ne želim ni najmanje umanjiti pobjedu Varaždina - ističe Željko Sopić, trener Rijeke koja je u zadnji tri susreta doživjela tri poraza.

- Ne znam kome smo se zamjerili. U zadnje dvije utakmice iz šest udaraca u okvir dobili smo pet golova. Moramo skupiti glave i mnogo bolje izgledati u Maksimiru u srijedu - ističe Sopić koji je bio razočaran.

- Igrači su zaslužni kad se pobjeđuje, a uvijek je trener kriv kad se gubi. Mogli smo drugačije, no tako sam odlučio. Neki dečki su dobili priliku koji su manje igrali. No, nemate 100 prilika u životu, bez obzira što ti igrači nisu u natjecateljskoj formi. Igramo s dvije špice i umjesto da nabijemo prema naprijed, mi vraćamo golmanu. To su neke finese. Uglavnom sve je to jako bolno, a najveći krivac sam ja – trener - ističe Sopić.

Varaždin: Utakmica 34. kola SuperSport HNL-a između NK Varaždin - NK Rijeka | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

S druge strane njegov kolega Šafarić bio je presretan.

- Odlična utakmica naše momčadi. Od prvog do zadnjeg igrača, bili smo na vrhunskom nivo. Baš sam ponosan na dečke. Trebamo biti ponosni na način na koji se prezentiraju ti momci. Obećao sam predsjedniku Vitezu da ćemo vezati dvije pobjede. Nisam mislio da će biti tako jake pobjede. To je bilo za njega - rekao je Šafarić čija ekipa kod kuće posljednji put slavila 9. veljače protiv Rudeša.

- Baš to nam je trebalo. Trnci su me prolazili prvi put otkako sam trener. To svi želimo - ističe Šafarić, trener ekipe koja je pokazala da sada može pobjeđivati najbolje ekipe lige, a ne samo nosite se s njima.

- Sada je vrijeme na našoj strani. To je kvaliteta svih nas u klubu. Dokazali smo da se radi kvalitetno od tete čistačice do predsjednika. Jesmo malo teška sredina - ili top ili ništa ne valja. No, danas sam izrazito ponosan - zaključio je Šafarić.