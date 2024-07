Sopić: S ovim kadrom teško ćemo se boriti na tri fronta

Fenomenalna sezona je iza Rijeke. Klub se gotovo do posljednjeg kola borio za naslov prvaka s Dinamom i u finalu Kupa izgubio od istog kluba. Igrali su možda i najljepši nogomet u HNL-u, ali su ipak posustali u završnici sezone.

Pokretanje videa... 01:38 Sažetak: NK Rijeka vs GNK Dinamo Zagreb 1:3 | Video: MAXSport

Već tada je bilo jasno kako Rijeku nećemo gledati u istom sastavu u novoj sezoni jer velika pomamama vlada za njihovim igračima na tržištu. Ostali su bez kapetana Nediljka Labrovića koji je otišao u Augsburg i Marka Pjace koji se vratio u Dinamo. Još nekoliko igrača, poput Marca Pašalića, su pred odlaskom, a na Rujevici su uvijek svi na prodaju pa je moguće da još netko od ostalih igrača napusti klub do početka sezone. Koliko god to bilo bolno za navijače koji su se nadali da će Rijeka zadržati istu kvalitetu, to je realnost s kojom živi hrvatski viceprvak. Bez prodaje nema života.

Rijeka: Konferencija trenera Rijeke Željka Sopi?a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Pred Željkom Sopićem težak je zadatak. Ciljevi su uvijek postavljeni visoko, a to je ući u grupnu fazu europskog natjecanja i boriti se za naslov u domaćem prvenstvu. No, uslijed odlazaka najboljih, pitanje je je li to ova Rijeka kadra napraviti.

I sam trener požalio se na pripremama u Austriji kako ima prekratak roster.

- Generalno, svi dečki jako dobro rade, posvećeni su maksimalno nogometu. Znamo da je ovo jedan od najtežih dijelova priprema, ako prođemo te dvije utakmice u Europi, odnosno najvjerojatnije rumunjskog predstavnika Hunedoaru, koja je pobijedila mađarski Paksi 4:0, onda nam predstoji 11 utakmica u nepunih šest tjedana za što se moramo jako dobro pripremiti i trajati na visokom nivou. Iako sam jako zadovoljan kako dečki rade, naravno da radimo i na pojačanjima, morat ćemo proširiti kadar jer ćemo se s ovim jako teško boriti na tri fronta i igrati utakmice svaka tri dana. Sve su to mladi igrači, jako mlada momčad bez previše iskustva, no igranje u ritmu četvrtak – nedjelja zahtijeva široki roster kojeg mi trenutno nemamo. - rekao je Sopić.

Foto: Rijeka

Rijeka se za sezonu priprema u austrijskom Schladmingu. U prvoj prijateljskoj utakmici pobijedila je mađarskog prvoligaša Nyiregyhazu (3-1), a u subotu ih od 14 sati očekuje dvoboj protiv njemačkog drugoligaša Karlsruhea. Podsjetimo, Riječani sezonu otvaraju 25. srpnja u drugom pretkolu Europske lige protiv pobjednika susreta između Hunedoare i Paksija. Rumunjski sastav je u prvoj utakmici slavio 4-0.