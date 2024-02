Sopić: Sami na vrhu? Trebamo ostati na zemlji. Ostali smo bez Jankovića, dobio je udarac

Želio bih čestitati svojoj momčadi, mislim da smo odigrali jednu kontroliranu utakmicu. S druge strane, bez obzira na rezultat, neke stvari moramo bolje, ali to ćemo raspraviti u kabini, rekao je trener Rijeke Željko Sopić nakon pobjede svoje momčadi 3-0 protiv Istre u 'derbiju della Učka'.

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka - Istra 3-0

- Mislim da smo neke stvari u drugom poluvremenu s igračem više mogli pametnije, bolje i brže morali odraditi. Ali sve u svemu, bilo je dosta novih igrača, imamo dosta problema sa ozljedama. Nadam se da ćemo se grupirati za sljedeću utakmicu, 99 posto sam siguran da će nam se neki igrači vratiti i jednostavno ćemo biti još jači i bolji - dodao je.

Rijeci je nedostajalo nekoliko igrača, međutim to se nije osjetilo na terenu. Tijekom susreta se ozlijedio Janković.

- Fruk je ozlijedio mišić dok Goda ima nekih drugih zdravstvenih problema. Iskreno se nadam da će i njih dvojica, pa možda i Dilaver krenuti u trenažni proces idući tjedan pa ćemo vidjeti hoćemo li uspjeti sanirati ih do nedjelje. Janković? Dobio je jedan nenamjerni udarac u butni mišić, tzv. paralizu. E sad, je li se to pogoršalo kod penala ili ne, vidjet ćemo, nadam se da se ozljeda nije zakomplicirala nakon toga, no po njegovom smiješku se nadam da će to sve biti u redu.

Statistika Rijeka - Istra

Sopić je dodatno analizirao susret.

- Ovi dečki kako igraju, svaka im čast, ali moramo znati da smo ostali bez Jankovića. Petrović je ušao, svaka mu čast. Vrhunsku utakmicu je odigrao, ali s druge strane ostali smo na tri defenzivna vezna. Nije bilo previše kreacije i bilo je čak ideja da ubacimo drugu špicu, ali imali smo nekih problema. To je jedno mijenjanje u prvom poluvremenu, onda u drugom poluvremenu moramo izvaditi dva igrača sa žutim kartonom da se ne bi dogodila neka "blesarija" i da onda ne moramo se patiti do 90. minute.

Rijeka se ovom pobjedom odvojila na vrhu HNL-a.

- Treba ostati na zemlji, evo ja vam ponovo kažem, znači najvažnija stvar je da ovi igrači, koji nisu igrali, sutra ujutro odrade utakmicu jednu prijateljsku, a ovi ostali da jednostavno se dobro rekuperiraju do srijede i onda ponovo iz početka.