Sopić: Selahijeva ozljeda je plod pogibeljnog starta, koji se ne bi trebali događati na pripremama

Nogometaši Rijeke u ponedjeljak ujutro odradili su trening u kampu pa otputovali na desetodnevne pripreme u austrijski Schladming. Riječani će u poznatom skijaškom odredištu boraviti do 18. srpnja i u tom periodu odigrati četiri pripremne utakmice.

Prvu već u srijedu od 11 sati protiv novog mađarskog prvoligaša Nyiregyhaza, 13. srpnja protiv Karlsruhera i 17. srpnja protiv RB Salzburga, dok se traži suparnik za 18. srpnja. Utakmice protiv Nyiregyhaze, Karlsruhera i RB Salzburga bit će moguće pratiti u izravnom prijenosu na MAXSportu i klupskom YouTube kanalu.

Sopić na pripreme poveo 27 igrača

Trener Željko Sopić u Schladming je poveo 27 igrača, a nije isključeno da će se tijekom boravka u Austriji još neko ime priključiti momčadi. Na popisu igrača za pripreme nalaze se: vratari Martin Zlomislić, Aleksa Todorović, Josip Posavec i igrači Bruno Bogojević, Franjo Ivanović, Toni Fruk, Stjepan Radeljić, Dejan Petrovič, Niko Janković, Jorge Obregon, Marijan Čabraja, Niko Galešić, Veldin Hodža, Bruno Goda, Lindon Selahi, Marco Pašalić, Ivan Smolčić, Emmanuel Banda, Duje Dujmović, Silvio Ilinković, Nais Djouahra, Andro Babić, Bruno Burčul, Lovro Kitin, Roko Valinčić, Noel Jakac i Šimun Butić.

Selahi teško nastradao protiv Kopera

- Pored onih igrača koji ranije nisu produžili ugovor danas je dogovoren i odlazak Yansanea, a papiri su sređeni za Antu Majstorovića, koji će s nama u Austriju. Nadam se da ćemo se u sljedećih tjedan dana još pojačati jer znamo da nam dosta rano slijedi utakmica u Europskoj ligi protiv rumunjskog ili mađarskog predstavnika u tom natjecanju - započeo je Sopić prije polaska za Austriju pa nastavio:

- Bilo bi dobro da se što prije grupiramo i pojačamo, imamo i nekih objektivnih problema po pitanju igračkog kadra jer su neki igrači došli ozlijeđeni na pripreme poput Gode, dok su drugi doživjeli mehaničke ozljede tijekom pripremnih utakmica. Ozljeda Selahija plod je pogibeljnog starta jednog igrača Kopera. Strašno, takve stvari se ne bi smjele događati na pripremnim utakmicama, nadam se da bi brzo trebao biti na dispoziciji.

'Pašalić? Koristit ću ga dok je tu'

Rijeku su već napustili neki igrači. U prvom redu Marko Pjaca koji je pojačao Dinamo. Zatim i Nediljko Labrović te Matej Mitrović. No, tu je Marco Pašalić. On je i dalje igrač Rijeke.

- Matematika je egzaktna znanost, znamo koliki nam je proračun i koliko moramo namaknuti od transfera, mislim da je to realnost. Pašalić? Marco Pašalić se vratio, razgovarao sam s njime, on je spreman i dok god je tu mi ćemo ga koristiti. Kada ne bude tu, neće biti tu, ako neće, to su priče za budućnost.

Sopić je za kraj istaknuo da mu treba širok kadar.

- Najveći problem je taj što ćemo mi sigurno imati sedam utakmica u ritmu četvrtak - nedjelja, a ako Bog da bit će to i 11 utakmica. Za 11 utakmica u tom ritmu vi morate imati širinu kadra. Može svatko imati svoje mišljenje, no ja znam što znači odigrati 11 utakmica odigrati od 25. srpnja do početka 9. mjeseca. Morat ćemo paziti da nam se netko ne ozlijedi i definitivno povećati širinu kadra.