Sopić: Trebamo ostati s obje noge na zemlji. Pjaca: Pa dvije godine nisam zabio gol glavom

Rijeka je teže od očekivanog pobijedila Goricu 3-0 i vratila se na prvo mjesto ljestvice HNL-a koje je dva i pol sata držao Dinamo. Zabili su zadnjih pola sata Marko Pjaca, Mirko Marić i Bruno Goda.

- Pohvalio bih igrače obje momčadi. Dobro organizirana Gorica pružila je jako dobar otpor. Falilo nam je malo energije, bili smo nervozni, nismo se na vrijeme rješavali lopte. U drugom poluvremenu smo neke stvari promijenili, stavili načetog Marka Pjacu u igru i svi dečki dali su obol. Pripremamo se za Lokomotivu koja neće biti nimalo laka - rekao je trener Rijeke Željko Sopić za MAXSport.

Pjaca nije trebao igrati zbog ozljede, ali je ipak ušao u nastavku.

- Naravno da Marko Pjaca daje dodatni stimulans ovoj Rijeci, pogotovo kad netko igra u niskom bloku s 10 igrača, vidjeli ste danas Dinamo. Ali bitno je samo kad lopta prijeđe preko linije. Treba ostati s obje noge na zemlji. Marić? Svi igrači naporno rade, nekad imaju više sreće, nekad manje, ali ja im čestitam.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Koliko je bilo teško hvatati prvo mjesto, je li pratio utakmicu Dinama?

- Naravno da gledate HNL, bio sam i kad sam bio trener Gorice. Sutra ću iz Opatije pogledati svoj Rudeš protiv Varaždina. Ja nemam pritisak, ne znam kako je igračima. Moramo svoje odraditi, prvi smo s dva boda ispred Dinama. Hoćemo li mi igrati prije ili oni, to je druga stvar. Nadam se da će Marko, Mitar i ostali koji su imali manjih problema oporaviti i da ćemo sa svim snagama otići u Kranjčevićevu, dati sve od sebe da uzmemo tri boda - zaključio je Sopić.

Njegov kolega Rajko Vidović mogao je do senzacije, imala je Gorica neke šanse, ali odlazi praznih džepova s Rujevice.

- Dobro smo ušli u utakmicu, odigrali korektno. Vidjela se snaga Rijeke, zasluženo je na prvom mjestu. Dobro smo ušli u utakmicu, imali neke šanse koje nismo iskoristili. Poslije se vidjela jačina Rijeke kad su uveli Ivanovića i Pjacu, a mi uvedemo ovo što uvedemo. Ozljedom Krizmanića zaspali smo kad je ušao Aleksandar, kod prvog gola Pjace. Sve je onda išlo na mlin Rijeke - rekao je trener Turopoljaca.

- Kad imate prilike kao mi i ne iskoristite ih, Rijeka ima individualnu kvalitetu i pretvara to u gol. Mogu čestitati Rijeci na pobjedi, iskoristila je šanse, a mi nismo. Slijedi Osijek, možemo se nositi sa svim momčadima koje dolaze. Veseli me da smo u zadnje dvije utakmice imali dobar pristup i imali svoje situacije. To su realno dvije kvalitetnije momčadi od nas i to pokazuje tablica. Sad nam dolaze protivnici s kojima možemo ravnopravno igrati, uz ovakav pristup možemo uzeti koji bod - dodao je.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Marko Pjaca zabio je na ubacivanje Marca Pašalića potpuno atipično za njega, glavom.

- Zadnji gol glavom? Ne, ne sjećam se. Možda prije dvije sezone u dresu Torina. Ne zabijam često glavom, danas sam hvala Bogu zabio. Otvorilo se, a onda smo zabili još dva. Jako teška utakmica i važna tri boda - rekao je hrvatski reprezentativac.

Jesu li osjećali psihološki pritisak?

- Ne, znamo da igramo zadnji već koji tjedan, tako će bit do te utakmice s njima, idemo nekako kao što smo išli i prije, bez pritiska, gledamo sebe i svoju igru. Zasad nam to ide, imamo pobjedu i dobre rezultate. Nadam se da će tako biti i idući vikend, a onda ćemo vidjeti za derbi tko je bolji.

Kako je koljeno koje je zaplesalo u Kranjčevićevoj?

- Bio sam upitan, ali ne zbog koljena. Prije dva dana iskrenuo sam gležanj na treningu, bio je plan da odmorim ako je moguće, ali ipak sam ušao i nije me boljelo. Sve je dobro prošlo - objasnio je Pjaca pa govorio i o druga dva strijelca.

- Marić? Lijepo je igrati s takvim igračem, dobro se razumijemo. Igrali smo u istoj ligi pa smo pokupili iste kretnje. Nadam se da ćemo dobro surađivati i da će se iz naše suradnje izroditi još koja asistencija i gol. Šesti gol Gode? To nije ništa čudno, čovjek je zabio šest, svaka mu čast. Osim obrambenog, ima i nešto prema naprijed, može zabiti. Ima i drugih igrača koji nisu napadači da su zabijali. Uvijek netko drugi iskoči, a to je naša snaga ove sezone.

Komentar na utakmicu dao je i Mateo Leš iz Gorice.

- Nije bilo jednostavno, Obregon je bio težak igrač za čuvanje, jak u duelima. Vidjela se uigranost, imaju velik kadar. Prvo poluvrijeme stvarno smo se dobro držali do prvog gola, što je tu je. Davat ćemo sve od sebe da budemo što više na tablici. Ako možemo do petog mjesta, dat ćemo sve od sebe. Kod novog trenera krenuli smo više igrati, pokušavamo razigravati više. Nekad izgleda da samo nabijamo i dajemo duge lopte, ali dajemo sve od sebe. Bolji smo, agresivniji i konkretniji u igri.