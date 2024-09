Sopić za 24sata: Skupina od 50 hrvatskih navijača prebila je pet-šest Poljaka od 60 godina!

Prva domaća utakmica u novom ciklusu Lige nacija nije prošla bez nereda u Osijeku. Nešto više od sat vremena prije početka dvoboja u Osijeku su se sukobili hrvatski i poljski navijači. Bilo je tu krvi, policija je uspjela spriječiti još veći sukob. A zanimljivo, u tim je trenucima prema stadionu hodao bivši trener Gorice i Rijeke Željko Sopić.

- Tu sam sa svojim društvom hodao na šetnici u Osijeku, išli smo prema stadionu i vidjeli sve što se dogodilo. Ma užas. Skupina od 50-ak naših navijača napala je nekakvu manju grupicu, kasnije smo shvatili da su to poljski navijači. To su vam one situacije u kojima vam je neugodno što ste Hrvati. Ti neki klinci u crnim majicama su prebili pet-šest poljskih navijača od 50-60 godina i onda naravno pobjegli - rekao nam je kratko Željko Sopić.

Hrvatski reprezentativci u to su vrijeme bili u hotelu i nisu znali ništa o sukobu. Policija je na društvenim mrežama tek kratko izvijestila da je oko 18 sati došlo do narušavanja javnog reda i mira i da je "brzom reakcijom spriječen daljnji sukob uoči odigravanja utakmice" i "uspostavljeno povoljno stanje". Uhićeno je petero sumnjivaca i kriminalističko istraživanje je u tijeku. U međuvremenu, policijsko je vozilo parkirano kraj hotela Osijek u kojem boravi hrvatska nogometna reprezentacija.