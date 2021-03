Ma gledao sam Dinamo, naravno. Pa ovo je bila utakmica koju nijedan pravi navijač nije htio propustiti, pa tako nisam niti ja. Mislim da je ovo bila jedna od najvećih pobjeda u povijesti kluba, ali i najveća individualna izvedba nekog igrača Dinama u europskoj povijesti. Oršić je bio čudesan, kaže nam Borna Sosa (22).

Mladi hrvatski nogometaš ove sezone oduševljava u dresu Stuttgarta. No, u četvrtak je i on sam bio - oduševljen Dinamom...

- Kad se pogleda za 20-ak godina, uvijek će ostati zapisano kako je Oršić zabio tri gola Tottenhamu, ovakvom Tottenhamu. Svaka mu čast, njemu i cijeloj momčadi koja je još jednom pokazala svima kakvu Dinamo ima nogometnu školu. Jako mi je drago zbog toga, zbog takvih uspjeha i mene kao bivšeg igrača Dinama u klubu gledaju drugačije - rekao nam je Borna Sosa, pa nastavio:

- Iskreno, ni ja nisam vjerovao prije utakmice da je ovo moguće. Vjerojatno nitko realan nije to vjerovao. Navijački se uvijek možete nadati, ali ovo nije bilo realno. Tottenham je brutalno podcijenio Dinamo, ušli su utakmicu s 30 posto i to im se vratilo. Dinamo je bio savršen, Tottenham igrao katastrofalno. Oršić? Ma to je nevjerojatno, kako mu se sve odvilo u četvrtak, on sada ulazi u povijesne knjige Dinama. Da, Oršić je ovime ušao u Dinamovu legendu.

Josip Brekalo (22) dvoboj je pratio u Wolfsburgu i, kao i brojni bivši igrači, uživao u sjajnoj partiji "modrih".

- Ovo je bilo nezaboravno. Iskreno, nisam previše vjerovao u neko čudo, ne poslije poraza (2-0) iz Londona. Mislio sam si, ako primimo jedan gol, Dinamo ih onda mora zabit četiri, a to je stvarno puno. Znao sam i da Mourinho neće dopustiti nikakva opuštanja, a onda sam i vidio kako su u Maksimiru istrčali s najboljim sastavom. I tad sam pomislio 'a joj, ovo možda neće biti dobro' - kaže Josip Brekalo, pa dodaje:

- Dečki su me oduševili, svi se borili kao jedan, kao da im je zadnja utakmica u životu. Skakao sam kod svakog gola, a Oršić je bio maestralan. Po meni je to najbolja utakmica jednog igrača Dinama u europskoj povijesti. Dečko je zabio tri gola, svaki perfektan na svoj način. I to u utakmici za četvrtfinale Europske lige! Svaka im čast, dečki su vjerovali u nešto nedostižno, pokazali da je u nogometu sve moguće. Brat mi je poslije utakmice otišao na stadion, tamo slavio, bilo je užitak gledati i pratiti to slavlje Dinamovih navijača.

Filip Benković (23) danas je član belgijskog prvoligaša Oud-Heverlee Leuvena odakle je stigao na posudbu iz Leicestera.

- Brutalan osjećaj. Ono, razbiješ doma Tottenhama, izađeš ispred svlačionice, a tamo - grmi. Svatko od tih igrača, ma svaki čovjek u klubu je zaslužio taj osjećaj, dečki su odigrali brutalnu utakmicu. Svaka ima čast, na ovakvoj im se predstavi mora iskreno čestitati - poručuje Filip Benković, pa nastavlja:

- Znao sam da kod tih igrača postoji inat koji ih je i doveo ovako daleko. Presretan sam zbog njih, s nekima sam i dalje u kontaktu? Mislav Oršić? Čovjek je upalio motor, sve je zaslužio što mu se događa. Ili kako je pisalo na onoj jednoj poruci koja se dijelila putem WhatsAppa "Krene Oršić prema golu, a nas pet sami u obrani", haha.

Domagoj Antolić (30) prije nekoliko je mjeseci iz varšavske Legije prešao u saudijski klub Damac. I snalazio se s prijenosom utakmice na razne načine.

- Uh, zafrkavao me internet, lovio sam prijenos kako sam mogao i uhvatio golove. Zvao sam i slao poruke prijateljima okolo je li sudac svirao kraj, taman mi je prijenos zaštekao u zadnjim minutama. Ma bez riječi sam, nisam mogao vjerovati. To je najbolja utakmica u novijoj povijesti Dinama. Da, svaka generacija imala je najveću i najbolju, ali ovo što su napravili je vrh vrhova - rekao je Domagoj Antolić, pa dodao:

- Vidio sam da Jose Mourinho ni najmanje nije podcijenio Dinamo, ali očito da igrači jesu. Ma i poslije utakmice je Mourinho s velikim poštovanjem govorio o Dinamu. On je pripremio igrače, ali vjerojatno su poslije prve utakmice podcijenili Dinamo. A i Livi je imao svoj dan i obranio kad je trebalo.

On je bio član momčadi koja je na Maksimiru pobijedila Arsenal u Ligi prvaka 2015.

- Tad je Giroud dobio crveni, puno nam se toga poklopilo, imali smo o dosta sreće. Ali, sada se Dinamu osim sjajne i veličanstvene igre ništa nije poklopilo, pa ljudi su razbili Tottenham, mogla je biti i veća razlika. Nisam zvao igrače, poslao sam poruke Ademiju, Stojanoviću, Livakoviću, nekim ljudima iz kluba. Znam kako im je sada, zovi ih sa sto strana, svi im čestitaju, dečkima će trebati dva dana da odgovore na sve poruke.

Što reći za Oršića?

- Toliko mi je drago zbog njega, da ne mogu opisati. Ne znam ga osobno, ali sam čuo kako je skroman je dečko i zaslužio je što mu se događa u karijeri. Baš zbog puta koji je imao, dokazao je i da se može uspjeti i ako ideš okolnim putem (preko Koreje, op.a.). On ima neospornu kvalitetu, igra, zabija i asistira, sve odrađuje vrhunski. Pa Jose Mourinho je rekao da se pripremio baš na njega, da je vidio njegove golove i nije to slučajno. A Oršić tako zabija godinama - zaključio je bivši kapetan Dinama.

A najnovijoj europskoj pobjedi Dinama iskreno se razveselio i Marko Pjaca (25)...

- Ma nevjerojatna utakmica! Pa ne mogu riječima opisati koji je gušt bio gledati dečke kak igraju. Svaka im čast; ostavili su sve na terenu i za to su zasluženo nagrađeni. Dinamo je bio bolji i zasluženo je prošao dalje. Velike čestitke svim dinamovcima; fakat smo svi skupa mogli uživati - ponosan je bio i Marko Pjaca.