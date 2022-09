Sosa: Kažu mi da je ovako zabijao i Klinsmann! Ne postoji bolji trenutak za ovaj gol...

Hrvatska je pred rasprodanim Maksimirom srušila Dansku (2-1) i kolo prije kraja Lige nacija zasjela na prvo mjesto. Došli smo na koračić od povijesnog plasmana u završnicu ovog natjecanja koje nam do sada nije bilo najomiljenije. No, za tri dana protiv Austrije imat ćemo priliku potvrditi prvo mjesto!

Maestralnu utakmicu odigrao je Borna Sosa koji je pokazao svoju magičnu ljevicu na stadionu gdje je odrastao kao igrač u svome Dinamu. Fenomenalno je zavrnuo loptu i pogodio donji lijevi kut za 1-0 u 49. minuti. Eriksen je izjednačio u 77. minuti, ali dvije minute kasnije Lovro Majer donio nam je pobjedu.

- Hvala na čestitkama, jako teška utakmica, intenzivna protiv ekipe koja je jako dobra, moram ih pohvaliti. Zasluženo su bili na prvom mjestu, ali mi smo pokazali da nam je tamo mjesto, odigrali smo al pari, na kraju bolji jer smo zabili dva gola. Zasluženo smo slavili i drago mi je zbog gola i još dodatno. Sad čekamo Austriju da završimo ovu Ligu nacija pozitivno - kazao je Sosa za Novu TV.

Ovo mu je bio sedmi nastup za reprezentaciju i prvi gol. I to kakav.

- Jako sam sretan, meni je osobno došao na pamet Toni Kroos, on je tako zabijao, rekli su mi ovdje da je Jurgen Klinsmann zabijao takve, sviđa mi se gol i drago mi je što nam je donio tri boda.

Prvijenac i skandiranje doživio je na svome stadionu gdje je stasao u dresu Dinama. Otišao je prije četiri godine, no ovaj trenutak vječno će pamtiti.

- Mislim da nije mogao biti bolji trenutak i bolji stadion jer ovdje sam odrastao, odigrao prvu seniorsku utakmicu pred dosta mojih prijatelja i obitelji što su došli bodriti reprezentaciju. Meni najdraži gol sigurno.

Hrvatska za tri dana igra protiv Austrije u Beču i imamo veliku priliku plasirati se završnicu Lige nacija. Dovoljan nam je i poraz, ako Danci ne slave, no naravno, naši igrači ići će na pobjedu, željni revanša onog bolnog poraza iz Osijeka (3-0).

- Hvala Bogu što se tako odvilo i što smo došli do pobjede. Znamo da idemo na pobjedu, kakva god situacija bila na tablici, tako će biti i protiv Austrije. Daj Bože da odemo na final four, nakon dosta teških godina u Ligi nacija, to bi nam jako dobro došlo i bilo bi vjetar za u leđa za Katar. Taj poraz protiv Austrije u prvoj utakmici, jednostavno smo imali jako loš dan, to se može svima dogoditi. Na nama je da odradimo što bolje možemo - zaključio je Sosa.

Pobjedu nam je donio sjajni Lovro Majer koji je ušao u igru u 77. minuti, nakon Eriksenovog gola i trebale su mu dvije minute da pokaže Dancima kakvu klasu posjeduje.

Kombinirao je s Petkovićem i Oršićem, primio loptu na rubu šesnaesterca pa sjajno pogodio donji desni kut.

. Sretan sam zbog pobjede. Teška utakmica, Danci su sjajni. Borili smo se do kraja i zasluženo pobijedili. Zabio sam za minutu i pol. Lijepo je on pogodio, ja sam ušao i vratio istom mjerom. Jedan je od dražih u karijeri, pogotovo kad je za reprezentaciju. U jako smo dobroj situaciji, imamo sve u svojim rukama i idemo sve završiti protiv Austrije u Beču - rekao je Majer.

Ako Francuska ne izgubi od Danske, dovoljan nam je i poraz od Austrije za plasman u završnicu.

- Sigurno nećemo razmišljati da nam je i poraz dovoljan, idemo po pobjedu. Uvijek se lijepo vratiti na Maksimir gdje sam proveo najljepši period života. Nije moglo bolje ispasti. Atmosfera je sjajna, idealan spoj starijih i iskusnih igrača i nas mladih koji smo motivirani, uživamo i gušt nam je igrati s njima. Motiv u Beču je bolan poraz iz Osijeka? Ne razmišljamo tako, idemo igrati svoju igru, uživati i idemo po pobjedu - kazao je Majer.

Igra sjajno u Rennesu, a spominje se interes Atletico Madrida i Barcelone.

- Nije na meni da komentiram. Drago mi je čuti da dobro radim i da stvari idu u dobrom smjeru. Nije mi to pritisak, idem izvući to kao još jaču motivaciju. Ne razmišljam hoću li postati najskuplji hrvatski nogometaš, ne bavim se ciframa, igram svoj nogomet i uživam.

Joško Gvardiol odradio je još jednu zrelu utakmicu kao da mu je 30 godina i da iza sebe ima na stotine ovakvih utakmica.

- Teška utakmica, pogodili smo sa zamjenama. Regenerirati se pa pripremiti za Austriju. Dugo nismo igrali ja i Šutalo, treba nam vremena. Nemamo vremena se uigravati na reprezentaciji, ali bit će to još bolje. Jeste li motivirani za Austriju zbog onog poraza? Naravno da jesmo, imam tamo par suigrača, ali idemo se spremiti - rekao je Gvardiol.

Tek mu je 20 godina, ali postao je najskuplji hrvatski nogometaš s vrijednošću 60 milijuna eura.

- Porasla mi cijena? Ne bavim se time, fokusiran sam na teren i utakmice. Menadžer je taj koji se bavi. Eriksenov gol? Pogodio je izvrsno, to je taj igrač koji radi razliku. U tome trenutku pokušao sam izaći van, dobro smo reagirali poslije primljenog gola i to je najbitnije.

Pred kamere je stao i Josip Juranović.

- Mislim da smo ušli jako dobro protiv jako dobre Danske, nismo zabili na početku, oni su preuzeli inicijativu, ali dobro smo se branili. Zabili smo gol, oni su izjednačili pa smo mi uzeli loptu u noge. Što nije valjalo? Pitajte izbornika - rekao je Juranović.

- Jako dobra smo momčad, obrana je jako mlada, jako dobro smo se posložili protiv dobre Danske. Prvi smo i idemo dalje protiv Austrije.

Imamo šansu boriti se za trofej, a mnogi su govorilli da Liga nacija nije bitna?

- Dobro je napraviti nekakvu povijest pa idemo napraviti.

