Šoštarić: Jedna igračica nam je noćas završila u bolnici, a ova stvar mi je kod EHF-a nejasna!

Normabel je postao nezaobilazni rekvizit kada igraju naši rukometaši, a to bi ubuduće moglo postati i zlatno pravilo za praćenje rukometašica. Hrvatice su u posljednjem kolu grupne faze u drami izvukle remi protiv Švicarske (26-26) i tako se plasirale u drugi krug Europskog prvenstva. Kraljice šoka prenijele su dva boda, a u posljednjim sekundama gol vrijedan toga zabila je Katarina Pavlović.

U prvom poluvremenu smo se mučili, no na predah otišli s plus dva. U nastavku su naše rukometašice vodile cijelo vrijeme, imale i plus četiri, ali promašaji zicera i umor učinili su svoje. Švicarke su to iskoristile, bile na korak od prve pobjede u povijesti Eura, no Pavlović nas je spasila i riješila svih muka.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Bili smo sami sebi problem jer kad smo imali plus četiri. Pa fulali smo četiri mrtva zicera. Imali smo problem s tim up and downom. Bez Blažević nemamo protok lopte, morali smo stavljati Prkačin ili Petiku koje su sporije. Cure nisu podcijenile Švicarsku, imale su ozbiljan pristup, ja tvrdim da je to odlična ekipa koja će u budućnosti napraviti veliki rezultat. Trebali smo znati stati na loptu kad je bilo plus četiri i privesti utakmicu kraju. Jednostavno, u onom trenutku kad su cure prošle dalje, ja o grupi ne razmišljam. Ostvarili smo osnovni cilj, da smo prenijeli dva boda. Danska je danas pobijedila Švedsku i tri ekipe dolaze s dva boda i samo Norveška s četiri. To je klaonica, imaš jednu ekipu bez bodova, četiri ekipe s dva boda i jedna s četiri. U toj priči će svaka utakmica biti bitna - rekao je izbornik Nenad Šoštarić.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Hrvatska je na ovaj turnir došla bez najbolje igračice Ćamile Mičijević, nema ni Dejane Milosavljević, a nažalost, problemi se samo redaju. Valentina Blažević otpala je zbog ozljede kuka, a Lara Burić je u tri ujutro završila u bolnici. Bio je to veliki hendikep za naše reprezentativke. Što igrački, što psihološki.

- Nama je danas Tena Japundža odigrala utakmicu života. Zabila je šest golova, ali neophodno je bilo tih zadnjih 15 minuta, trebala je zabiti. Nije mogla izdržati, ali na toj poziciji nemamo izbora. Burić je bila u bolnici. Kada ti fali Mičijević, Milosavljević i sada Blažević, fale ti prva tri vanjska. I tu su još Birtić i Franušić. Prokletstvo je da nam uvijek fale na istim mjestima. Što je, tu je. Napravili smo veliku stvar, ai isto tako sad tek počinje ono pravo. Igra na nož, svaka lopta je odlučujuća, svaki krivi potez je dosta bitan - rekao je Šoštarić pa nastavio:

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Ne želim gledati sada dlaku u jajetu. Bitno je samo da smo prošli dalje s dva boda. Idemo se sjetiti Portugala, kako je krenulo s Argentinom i Saudijskom Arabijom. Ovo je sastavni dio sporta, cure su dale sve od sebe koliko su mogle. Griješile su, ali sukus svega je da smo napravili rezultat.

Dan odmora pa u četvrtak kreće nova bitka. Norveška, Hrvatska i Mađarska križat će se s grupom u kojoj su Danska, Švedska i Slovenija. Dvoboj Danske i Švedske dat će nam odgovor kada i protiv koga igramo.

- Meni je jedna stvar nevjerojatna kod EHF-a. U ovom njihovom rasporedu, tri dana pauze ima ekipa koja je broj jedan, što se slažem. Ali nakon toga sljedeća tir dana ima ekipa koja e bila broj tri. A ove koje su bile broj dva imaju tri dana odmora prije zadnje utakmice. Neki će imati četiri dana, a neki jedan - završio je izbornik.

