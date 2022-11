Šoštarić: Nijedan sedmerac na pivotu nisu sudili! A Dora ima slomljen nos, Valentina rupturu

Nakon mučenja protiv Švicarske i remija koje su izborile u zadnjim sekundama, Hrvatice su odigrale još lošije protiv Slovenije u prvoj utakmici drugog kruga rukometnog Eura i bitno se udaljile od borbe za medalje. Domaća reprezentacija pobijedila je 26-18 pred 4126 gledatelja u Areni Stožice u Ljubljani.

Hrvatska je otvorila utakmicu s 0-4, vratila se i povela krajem prvog poluvremena pa gubila na odmoru (13-12), a u nastavku zabila samo šest golova, prvi iz igre tek u 48. minuti.

POGLEDAJTE VIDEO: Dresovi hrvatskih reprezentacija

- Nikoga ne možeš pobijediti sa šest golova u poluvremenu. Imali smo previše brzih šutova sa sredine, lijeve vanjske igračice ispucale su četiri, pet lopti i to je otišlo na njihov mlin. Nemamo o čemu pričati. Obrana je generalno bila OK iako je na kraju počela pucati. Uz te greške, promašili smo strašno puno zicera, golmanica im je bila igračica utakmice - rekao je hrvatski izbornik Nenad Šoštarić za RTL.

Imao je i kritike na suđenje.

- Nijedan sedmerac nije dosuđen na našoj pivotkinji dok je šutirala, dok je kod Slovenije to bilo malo drugačije. Ali nemamo za čim žaliti jer smo napadački bili loši. Igrali smo samo prvo poluvrijeme, sad se moramo okrenuti prema iduće dvije utakmice.

Zašto je Hrvatska bila toliko loša u nastavku?

- Igramo bez Ćamile, bez prvog lijevog vanjskog. Igrali smo i u Španjolskoj. Maknite Anu Gros Sloveniji pa da vidimo. A i dvije naše igračice do zadnjeg trena nisu znale hoće li igrati. Dora Krsnik jučer je slomila nos, Valentina Blažević ima rupturu mišića. Ove ostale koje imamo na vanjskim pozicijama, to je to što imamo, bolje nemamo. One kroz ovakve turnire moraju odrastati i učiti, moraju znati da je velika razlika igrati za klub i reprezenatciju, da svaki neoprezan šut nosi težinu i da će to protivnik znati iskoristiti. Slično nam se dogodilo protiv Norveške, a sad je ta razlika bila veća - rekao je Šoštarić i nastavio:

- Da nismo promašili četiri, pet zicera, to bi možda bilo korektnije. Odigrali smo dobro prvo poluvrijeme, a napadački jako loše drugo. Ovaj Euro jači je od Svjetskog prvenstva i to si ne možemo dopustiti.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Što je rekao igračicama nakon utakmice?

- Svjesni smo da smo izgubili utakmicu u napadu, da je bio iznimno loš i da nemamo pravo ništa puno razmišljati i žaliti, nego se okrenuti idućoj utakmici. Sve drugo je glupo. Napravit ćemo analizu, imali smo puno nerezonskih šuteva sa sredine. Ali to je sport, igračice su tako reagirale i moramo ići dalje.

Ima li išta pozitivno. Primjerice, dobar dio prvog dijela?

- Problem je što se rukomet igra 60, a ne 30 minuta ili 45 protiv Norveške, koliko smo dobro odradili. Radi se i o snazi i o drugim elementima. Čim nema snage, mozak slabije radi i radiš stvari koje inače ne bi radio, dolazi do grešaka. Trebamo gledati pozitivno, nalazimo se među 12 najjačih u Europi, idemo se dalje boriti. Nikome ne priznajemo da je bolji od nas, ali za to nam treba puno više kvalitete i rješenja u napadu - zaključio je izbornik.

Najefikasnija je kod Hrvatske bila Valentina Blažević s pet golova, svih pet u prvom poluvremenu, a Tea Pijević obranila je deset lopti. Kod Slovenki je Gros zabila sedam uz šest asistencija.

"Kraljice šoka" u subotu će igrati protiv Danske, a drugi krug zaključiti u srijedu protiv Norveške. Dvije najbolje reprezentacije izborit će polufinale, a sad je jasno da ni obje pobjede možda neće biti dovoljne za ulazak u novu borbu za medalje.

Najčitaniji članci