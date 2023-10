Šoštarić: Zagreb me iznenadio pozivom. Punit ćemo Arenu, naš grad priznaje samo pobjednike

Zagreb je predstavio novog trenera. Nenad Šoštarić (64) preuzeo je klupu hrvatskog prvaka na kojoj će debitirati u četvrtak u Ligi prvaka protiv makedonskog prvaka Pelistera (18:45) u Areni.

Rekli su neki da mu dobro stoji plava majica. Kao u igračkim danima. Sve godine igračke karijere, osim jedne u Borcu, Šoka je proveo je u Zagrebu. Otprilike 35 godina kasnije konačno je postao trener Zagreba, koji mu je u dobroj poziciji ostavio Andrija Nikolić. S tri boda protiv Kolstada i Aalborga napravio je odličan posao nakon odlaska Goluže i u iščekivanju Šoštarića, koji je završio posao sa ženskom reprezentacijom.

- Zagreb me iznenadio pozivom, nisam ga očekivao. Ovo je iskorak za mene, ali i zatvaranje životnog kruga jer sam u Zagrebu proveo cijelu igračku karijeru, uz jednu sezonu u Borcu. Biti trener Zagreba je izazov i odgovornost, ulazim u ovaj posao otvorenog srca i s ogromnom željom za rezultatom. Nikolić je odradio odličan posao i to nam mora biti baza za nastavak prema gore. Cilj je proći grupu, ne sjećam se kada jesmo zadnji put. Dibirov je rekao da je prošle sezone bio fizički bolestan tri tjedna kada je Zagreb ispao u skupini. A ja kad izgubim, ni ne izlazim tjedan dana da me ne zafrkavaju. Rodio sam se ovdje i znam da ovaj grad priznaje samo pobjednike, ali i one koji se bore i umiru za boje dresa. Na taj ćemo način puniti Arenu - započeo je Šoštarić.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Nakon šest godina posla u Lokomotivi i ženskoj reprezentaciji vraćate se u muški rukomet.

- Na našim prostorima normalno je kada iz muškog rukometa ulazite u ženski, a nije normalno obrnuto. Ja ću samo reći: Ulrik Wilbek. Vodio je najbolju reprezentaciju danskih rukometašica ikada, zatim je otišao u politiku, pa su ga Danci vratili u mušku reprezentaciju s kojom je osvojio prvu veliku njihovu medalju. Nisam preuzeo odmah Zagreb kad su me zvali jer sam htio završiti ciklus sa ženskom reprezentacijom, klub je to prihvatio.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Protiv Pelistera se prihvaćaju samo dva boda?

- Prvi put Zagreb će biti favorit u Ligi prvaka. Pogledao sam nekoliko utakmica Pelistera, bili su korektni protiv PSG-a i Kiela. Doveli su iskusne strance poput Lesjaka, Radivojevića, Borzaša, na pivotu Peševskom grade igru, zadnji su put odigrali na njega 11 lopti na crtu.

Kakve ćete unijeti promjene?

- Radikalne sigurno ne, malo sam promijenio kompoziciju treninga. Nisam onaj koji će srušiti sve pa ispasti velika faca. Želim da Zagreb zabija više golova iz kontre i polukontrei, Dibirov, Čupić, Glavaš i Ćavar igrači su koji prepoznaju te situacije.

Jedan od njih, Dibirov, s Gojunom i Čupićem bio je prvi Nikolićev suradnik u analizi i pripremi. Što kaže Timur?

- Igrao sam u Vardaru protiv njih i poznajem ih. Kao debitantima sigurno im nije bilo lagano odmah ući u vatru Lige prvaka. Mi ne želimo poletjeti nakon zadnja dva rezultata. Sad moramo potvridi klasu i to je veći pritisak. Vrijeme je da napravimo nešto u Ligi prvaka, ja nisam navikao u karijeri ispadati u skupini. Evo, čak ni u zgradi nisu znali da sam rukometaš, a sad me susjed pitao za karte.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Novi trener?

- Prošao sam ih puno i od svakoga se može nešto naučiti, upiti. Šoka ima i rukometno i životno znanje i nadam se da će s njim mladi igrači napraviti još veći iskorak. Sretan sam zbog Klarice, Srne, Kosa, Mandića, Faljića, ako nastave ovako, Zagreb će morati tražiti pola nove ekipe jer će ih htjeti dovesti drugi klubovi. Od toga će profitirati i hrvatska reprezentacija.