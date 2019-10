Šou ili najava spektakla? Conor pred medije izlazi u srcu Rusije

Promocija viskija, teška provokacija Khabibu na njegovom terenu, oboje, ili pak nešto sasvim neočekivano? Tko zna što nas očekuje u četvrtak, 24. listopada, za kada je Conor McGregor (31) sazvao konferenciju za novinare. I to ni manje ni više nego u Moskvi, srcu Rusije!

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zadnji je put bio u Rusiji prošle godine kad je kao gost Vladimira Putina gledao finale Svjetskog prvenstva u nogometu između Francuske i Hrvatske, a ovaj put ne dolazi turistički. Još nije točno definirano o čemu će Irac govoriti, a mogao bi, baš u svom stilu, izazvati Khabiba Nurmagomedova (31) na njegovom terenu. Puno se tu pita i Danu Whitea i UFC, ali vjerojatno je da bi više od pravde u lakoj kategoriji predsjednika borilačke organizacije zadovoljila svota s mnogo nula poslije točke.

Foto: Instagram

Bilo kako bilo, za nešto više, morat ćemo pričekati do četvrtka. Podsjetimo, Conor McGregor (31) poslao je jasnu poruku Khabibu Nurmagomedovu (31) rekavši "vidimo se u Moskvi, p*čko" te je očito mislio ozbiljno. Nije dugo trebalo čekati na odgovor Khabiba koji je Ircu poručio "U Moskvi ne očekuju silovatelje".

Sad je jasno zašto je Conor uzeo vizu

Bivši prvak u dvije kategorije UFC-a ekspresno mu je uzvratio slikom na kojoj stoji ispred ruske ambasade gdje je potpisao zahtjev za vizu. Conor je već prije tražio uzvrat i to u Moskvi, ali Dagestanac je to glatko odbio.

- Ovdje ima mnogo biznismena i mnogi od njih pokušavaju me uvjeriti da se borim s Conorom jer će to donijeti mnogo novaca. No, ja se želim boriti prvo sa svim izazivačima, a s njim se mogu boriti za boljitak mojih poljoprivrednih projekata. Prvo se mora vratiti i prestati udarati starije ljude, on je profesionalac i trebao bi is zaslužiti napad na titulu - rekao je Nurmagomedov uz poruku da je Conoru iz usta izlazilo previše fekalija.

Nakon prošlogodišnje pobjede protiv McGregora gušenjem u četvrtoj rundi, Dagestanac je obranio titulu protiv hrabrog Dustina Poiriera (30), također gušenjem, ali ovaj put u trećoj rundi. Kako stvari stoje, sad bi u oktogon trebao protiv Tonyja Fergusona (35). Svaki je borac dosad dva puta otkazivao borbu, možda će svakome ovo biti treća sreća.

Foto: USA Today Sports/Reuters/PIXSELL

- Moram reći da Ferguson više zaslužuje priliku od Conora. On ima niz od 12 pobjeda i svakako zaslužuje napad na titulu - jasan je prvak lake kategorije UFC-a.

Ferguson i Khabib trebali bi ući u oktogon na proljeće iduće godine, ali dok nije službeno te dok se na borilačkoj sceni odvijaju ovakve predstave, možemo samo nagađati...