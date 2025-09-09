Nije baš 'normalno' da takav igrač dođe u Dinamo u najboljim godinama. Bennacer je mogao birati između Alžira i Maroka, a kad je izabrao Alžir, postao je nevjerojatno popularan u našoj domovini, kaže Soudani
ALŽIRAC O SUNARODNJAKU PLUS+
Soudani za 24sata: Brat mi je napisao 'jesi vidio tko je došao u Dinamo'. Ostao sam - šokiran
Ismaël Bennacer je strašan igrač, bez ikakve dvojbe jedan od najboljih koji su u posljednjih 15-ak godina došli u Dinamo. Kad je zdrav i u pravoj formi, vjerujte, riječ je o igraču za najveće svjetske klubove. Stvarno je klasa, priča nam El Arabi Hilal Soudani (37).
