Soudani za 24sata: Brat mi je napisao 'jesi vidio tko je došao u Dinamo'. Ostao sam - šokiran

Piše Hrvoje Tironi,
Soudani za 24sata: Brat mi je napisao 'jesi vidio tko je došao u Dinamo'. Ostao sam - šokiran
Nije baš 'normalno' da takav igrač dođe u Dinamo u najboljim godinama. Bennacer je mogao birati između Alžira i Maroka, a kad je izabrao Alžir, postao je nevjerojatno popularan u našoj domovini, kaže Soudani

Ismaël Bennacer je strašan igrač, bez ikakve dvojbe jedan od najboljih koji su u posljednjih 15-ak godina došli u Dinamo. Kad je zdrav i u pravoj formi, vjerujte, riječ je o igraču za najveće svjetske klubove. Stvarno je klasa, priča nam El Arabi Hilal Soudani (37).

FOTO Čuvao je ovce na planini, živio s 23 kune dnevno i bio neuhranjen. Prepoznajete li ga?
SLAVI 40. ROĐENDAN

FOTO Čuvao je ovce na planini, živio s 23 kune dnevno i bio neuhranjen. Prepoznajete li ga?

Luka Modrić (40) krenuo je iz malog mjesta Zaton Obrovački do kraljevskih visina Real Madrida i nagrade za najboljeg nogometaša svijeta. Kroz djetinjstvo je proživljavao tragediju i talent brusio u izbjegličkom kampu
FOTO Ovo je rodna kuća Luke Modrića. Okružena je minama
NAPUSTIO JU JE 1991.

FOTO Ovo je rodna kuća Luke Modrića. Okružena je minama

Najveći hrvatski nogometaš u povijesti danas posjeduje luksuzne vile u Zadru, Zagrebu, Madridu, ali njegovo djetinjstvo bilo je skromno. Za njegov osmijeh bila je dovoljna samo jedna kamena kućica u Zatonu Obrovačkom. Ona danas stoji zaboravljena i razrušena u mjestu u kojem je odrastao
Hrvatska - Crna Gora 4-0: Jakić zabio prvijenac, 'vatreni' i dalje bez poraza u kvalifikacijama!
PRIJENOS S MAKSIMIRA

Hrvatska - Crna Gora 4-0: Jakić zabio prvijenac, 'vatreni' i dalje bez poraza u kvalifikacijama!

Crna Gora ostala je s igračem manje u 42. minuti, a u 37. minuti Jakić je zabio prvijenac za 'vatrene'. Kramarić je povisio u 50. minuti pred 21.209 gledatelja na Maksimiru. Strijelac je još bio Perišić, a Kuč je zabio autogol

