Southampton je zbog Oršića prekršio klupsko pravilo: 'Ne kupuju igrače iznad 25 god.'

Otkako su se 2012. godine vratili u Premier ligu, Southampton je postao stabilni prvoligaš. U početku su se držali gornjeg dijela tablice pa posljednjih godina spašavali živu glavi u zadnjim kolima. Ove sezone kritična je situacija.

Na posljednjem su mjestu Premier lige s tek 12 bodova, navijači kipte od bijesa, trener Nathan Jones gubi konce, a posljednju slamku spasa vidio je u - Mislavu Oršiću!

Pomalo iznenada izronio je interes 'svetaca' za najboljeg igrača Dinama koji je prije godinu dana odbio Burnley koji se nalazio u istoj situaciji pa na koncu ispao iz lige. Southampton je danima pregovarao s 'modrima' pa ponudio osam milijuna eura koje je prihvatio klub iz Maksimirske 128 i tako omogućili Oršiću da ispuni snove i zaigra u najjačoj ligi svijeta.

Foto: PETER CZIBORRA

Što Oršu čeka u Engleskoj? Posljednja momčad lige koja će ga dočekati kao spasitelja. Da svojim iskustvom, klasom i golovima donese im ostanak u Premier ligi. Kvalitetu je dokazao u dresu Dinama, pogotovo u europskim natjecanjima protiv najjačih klubova, a sada ima priliku pokazati od čega je satkan iz vikenda u vikend protiv najboljih svjetskih igrača.

Southampton je zbog Oršića prekršio i klupsko pravilo. Kada kupuju igrače, većinom je riječ o talentiranima mladićima koji imaju veliki potencijal. Oršiću je 30 godina, u najboljim je nogometnim godinama pa su zbog njega odlučili napraviti iznimku. Toliko ga cijene.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Postat će igrač Southamptona u sljedećih 24 do 48 sati. Trenutačno obavlja liječnički pregled u trening kampu Southamptona. Klub obično ne dovodi igrače iznad 25 godina, obično kupuje mlade igrače i tinejdžere, ali sada su doveli Oršića koji ima 30 godina. To je želio novi trener Nathan Jones. Oršić ima iskustva i navijači su uzbuđeni zbog njegova dolaska - rekao je za HRT novinar The Athletica Jacob Tanswell.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kad već prekršiš pravilo zbog jednog igrača, nije ni upitno hoće li igrati u prvih 11.

- Mislim da će Oršić igrati u prvih 11. Jones ima puno posla, mnogo navijača smatra da treba dobiti otkaz usprkos tome što je vodio klub u samo četiri utakmice. Nema baš razvijen stil igre i određenu formaciju, mislim da će igrati sada s tri u obrani te dva krilna igrača koji će ulaziti u sredinu, a tu će Oršić dobiti priliku na lijevoj strani gdje igra sjajno proteklih nekoliko sezona - rekao je Tanswell.

Šest od deset igrača koje je Southampton potpisao, imali su manje od 21 godine. U posljednje tri godine kupili su samo jednog igrača starijeg od 27 godina. Oršić je Dinamu donio klasu, zabijao u važnim utakmicama, a na koncu i prije manje od mjesec dana spektakularnim golom Maroku Hrvatskoj donio svjetsku broncu. Ne kupuju mačka u vreći, već provjerenog igrača od kojeg se mogu očekivati velike stvari. A engleski klub očekuje od njega da ih ostavi u Premier ligi.

Najčitaniji članci