Southampton okrenuo i slavio: Kriza 'starih gubitnika' Spursa

U travnju će Tottenham protiv Brightona ili Crystal Palacea domaću utakmicu Premieshipa odigrati, ne na Wembleyu nego na vlastitom, novom i velebnom stadionu.

Zdanje sa 62.000 sjedećih mjesta i svim mogućim ultra-modernim sadržajima i udobnostima koštalo je gotovo milijardu eura (750.000.000 £ tj. cca. 870.000.000 €).

Uz to, Pijetlovi su u dvije utakmice uredno prošli Dortmund u osmini finala Lige prvaka pa sada s užitkom čekaju što će im namijeniti ždrijeb četvrtzavršnice (u skupini su bila iza Barcelone, ali ispred Intera i PSV-a).

To je: jedna strana medalje. Drugo lice priče je da je Tottenham maloprije u 30. kolu Premiershipa izgubio (1:2) kod Southamptona koji se očajnički bori za opstanak, da u zadnjih pet utakmica ima samo tu jednu pobjedu nad Borussijom, jedan remi i tri poraza, a donedavno naizgled neupitni plasman u Ligu prvaka 2019/20-e postaje sve ugroženiji pod navalom prepoređenog Solskjaerovog Uniteda, neopterećenog Arsenala i Sarrijevog 'toplo-hladno' Chelseaja.

Tottenham je daleko od drugog mjesta, a pratnja mu ima od tri do pet bodova manje, ali i jednu ili dvije utakmice manje. I to jako ozbiljna pratnja.

Tottenham je danas na St. Mary's stadionu golom svog kapetana i najboljeg igrača Harrya Kanea imao 1:0 kod Southamptona do 76', a onda su sve prosuli u pet minuta i pali pod preokretom u režiji 20-godišnjeg Francuza Yana Valerya i domaćeg miljenika Ward-Prowseja.

Trener Mauricio Pochettino na travnjak je poslao i Kanea, i Dele Allija i Eriksena... No momčad poznata po tome da joj niti prodaju najbolje igrače, ali ni ne dovode pojačanja, jednostavno je pala kada to apsolutno nitko nije očekivao.

Nekako u skladu sa Tottenhamovim imidžom... Dobri, ali nikada trofejno dobri. Jaki, ali nikada sa istinski pobjedničkim mentalitetom. Stadion je pred otvaranjem, u Ligi prvaka puno toga ovisi o ždrijebu, a u engleskoj ligi najviše ovisi o tome hoće li Spursi napokon sa sebe stresti stigmu 'luzera', pokazati da su i kao klub i kao momčad sazrijeli za napad na vrh.

Ovaj poraz na St. Mary'su podsjetnik je na klasični - dobri, ali ni izbliza istinski dobri Tottenham koji redovito posrće na niskim preprekama.

