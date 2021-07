Italija je u finalu Eura srušila Englesku nakon lutrije penala. Engleski izbornik Gareth Southgate u 120. minuti ubacio je Sancha i Rashforda zbog izvođenja jedanaesteraca, a ovi su mu vratili promašajem. Još je gora odluka bila, ispostavilo se, dati peti, odlučujući penal tinejdžeru Saki.

- Strašno smo razočarani. Igrači su dali sve od sebe. Na trenutke su igrali vrlo dobro, a na trenutke nismo dobro čuvali loptu, posebice na polovici drugog dijela, ali ne možemo upirati prstom ni u koga. Bio je užitak raditi s ovim momcima. Otišli su daleko. Jako dugo nismo otišli toliko daleko, ali večeras je velika bol u našoj svlačionici. Ja sam kriv za to. Donio sam odluku o izvođačima penala na temelju treninga. Pobjeđivali smo kao ekipa i svi snosimo krivicu za ovaj poraz, ali što se tiče penala, tu sam ja kriv - zaključio je izbornik 'Gordog Albiona'.

Najbolji strijelac Engleske na ovom Euru, Harry Kane, nije zabio u finalu. Kao i uvijek, više je radio za momčad nego samoga sebe pa je tako većinu vremena proveo na svojoj polovici budući da su se Englezi odlučili povući nakon ranog vodstva.

- Nisam mogao dati više nego što sam dao, kao ni ostatak ekipe. Nema goreg osjećaja nego izgubiti na penale. Nije ovo bila naša noć, ali odigrali smo fantastičan turnir i trebamo biti ponosni i moramo uzdignuti glave. Ovo će nas boljeti, no na pravom smo putu. Nadam se da ćemo još napredovati. Ako ćemo iskreno, izgledalo je kao da kontroliramo utakmicu, oni su zabili iz prekida, a penali su penali. Takve stvari se događaju, svatko može promašiti penal. Pobjeđujemo zajedno i gubimo zajedno. Dečki mogu porasti poslije ovoga, a i to nam daje dodatnu motivaciju za Svjetsko prvenstvo. Mi smo pobjednici, želimo pobjeđivati i ovaj poraz će nas vjerojatno boljeti do kraja karijera. Ali to je nogomet - rekao je Kane.

Roberto Mancini zasjeo je na talijansku klupu nešto prije Mundijala u Rusiji, za koji se Italija nije kvalificirala. Tražio je, vagao i pronašao najbolji recept za preporod Azzura.

- Primili smo gol na početku i jedno vrijeme smo se mučili, ali ubrzo smo počeli dominirati. Dečki su bili sjajni. Ovo je važna pobjeda za sve ljude u Italiji i za sve navijače. Sretni smo, nadam se da slave - rekao je u Mancini u suzama.

Giorgio Chiellini opet je odigrao fantastičnu, herojsku, kapetansku utakmicu i gurao suigrače do pobjede. Prvi je dotaknuo europski pokal!

- Mislim da smo zasluženo pobijedili. Osjetili smo nešto čarobno u zraku, govorili smo to od početka svibnja i vjerujem da smo zaslužili naslov. Cijela Italija ga zaslužuje. Ovo je senzacija, hvala svima koji su bili dio ove grupe tijekom zadnje tri godine. Posvećujemo pobjedu i igračima koji su ovo gledali od kuće - rekao je pa dodao:

- Ključ je bio uživati u utakmici. Željeli smo kontrolirati utakmicu i posjed. Iako smo dobili udarac posred lica u drugoj minuti, dominirali smo do kraja i željeli pobjedu pod svaku cijenu. A u penalima smo imali Gigionea! Nakon jednog Gigija dobili smo drugog! Presretni smo i jedva čekamo proslavu s Talijanima sutra.