SP: Kamerunke prestale igrati, a sutkinju optužile za rasizam!

U Francuskoj se igra Svjetsko prvenstvo nogometašica. Ušlo je u osminu finala, a na utakmici Engleske i Kameruna krajem poluvremena dogodilo se nešto što moderna povijest Mundiala ne pamti.

Kada je, nakon VAR provjere, u finišu prvog poluvremena potvrđeno da je reprezentacija koju vodi Phil Neville povela 2-0 kamerunske su nogometašice jednostavno - prestale igrati.

Pet minuta je prošlo u plakanju, dokazivanju da je kineska sutkinja Qin Liang krivo procijenila situaciju, pokazivanju prema semaforu i snimci spornog detalja te odbijanju da se nastavi s igrom.

Kineskinja je tako nakon pogotka Ellen White odsvirala kraj i nadala se najboljem, da će kamerunska selekcija izaći na travnjak.

U tunelu su, javljaju engleski mediji, Kamerunke i suce i VAR optužile za rasizam, a na kraju ipak istrčale na drugo poluvrijeme. Inače, snimka potvrđuje da su u pravu: sutkinje. VAR potvrđuje da engleska igračica nije bila u zaleđu.

Kamerunke su totalno 'pukle' kada im je u ovoj situaciji, opet nakon VAR provjere, poništen ovaj pogodak:

