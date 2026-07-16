SP UŽIVO Argentinci su u finalu! Navijači 'tri lava' su ljuti i bijes su iskalili na izborniku Tuchelu

BELLINGHAM JE POLUDIO

Argentina šokirala Englesku 2-1 i srušila snove o finalu, a Bellingham nakon poraza izgubio živce, prišao protivniku s leđa i udario ga. Nije poznato što je moglo izazvati ovakvu reakciju.

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