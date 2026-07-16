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36. DAN MUNDIJALA

SP UŽIVO Argentinci su u finalu! Navijači 'tri lava' su ljuti i bijes su iskalili na izborniku Tuchelu

Piše 24sata, HINA,
SP UŽIVO Argentinci su u finalu! Navijači 'tri lava' su ljuti i bijes su iskalili na izborniku Tuchelu
Foto: Paul Childs
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Argentina je novi finalist Svjetskog prvenstva nakon preokreta protiv Engleza. Slavili su 2-1 i u finalu će igrati protiv Španjolske u nedjelju. Englezi će se s Francuzima boriti za broncu u subotu

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NAVIJAČI SU BIJESNI

Argentina je preokretom srušila Englesku 2-1 i izborila finale protiv Španjolske, a navijači bijesne na Tuchela zbog katastrofalnih zamjena.

Komentare navijača i više o ovoj temi pročitajte OVDJE.

SCALONI JE PONOSAN

Scaloni u ekstazi nakon trijumfa nad Engleskom! Argentina juri po novu krunu i u finalu protiv Španjolske ide po povijesnu obranu naslova. Izbornik je nahvalio svoje igrače i rekao da su uistinu posebni.

Više o tome pročitajte OVDJE.

KANE JE SHRVAN

Engleska je vodila, ali je u završnici potonula i izgubila 2-1 od Argentine. Kane je slomljen i kaže da su bili blizu, ali im opet fali posljednji komad slagalice.

Izjave Kanea i komentare pročitajte OVDJE.

ENGLESKI MEDIJI NEMILOSRDNI

Engleska je opet slomljena protiv Argentine! Tuchelova kukavička taktika i kasni preokret srušili su san o finalu, a britanski mediji su razapeli 'tri lava' i izbornika.

Više o tome pročitajte OVDJE.

BELLINGHAM JE POLUDIO

Argentina šokirala Englesku 2-1 i srušila snove o finalu, a Bellingham nakon poraza izgubio živce, prišao protivniku s leđa i udario ga. Nije poznato što je moglo izazvati ovakvu reakciju.

Više o tome pročitajte i video pogledajte OVDJE.

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