Argentina je novi finalist Svjetskog prvenstva nakon preokreta protiv Engleza. Slavili su 2-1 i u finalu će igrati protiv Španjolske u nedjelju. Englezi će se s Francuzima boriti za broncu u subotu
SP UŽIVO Argentinci su u finalu! Navijači 'tri lava' su ljuti i bijes su iskalili na izborniku Tuchelu
Argentina je preokretom srušila Englesku 2-1 i izborila finale protiv Španjolske, a navijači bijesne na Tuchela zbog katastrofalnih zamjena.
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Scaloni u ekstazi nakon trijumfa nad Engleskom! Argentina juri po novu krunu i u finalu protiv Španjolske ide po povijesnu obranu naslova. Izbornik je nahvalio svoje igrače i rekao da su uistinu posebni.
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Engleska je vodila, ali je u završnici potonula i izgubila 2-1 od Argentine. Kane je slomljen i kaže da su bili blizu, ali im opet fali posljednji komad slagalice.
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Engleska je opet slomljena protiv Argentine! Tuchelova kukavička taktika i kasni preokret srušili su san o finalu, a britanski mediji su razapeli 'tri lava' i izbornika.
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Argentina šokirala Englesku 2-1 i srušila snove o finalu, a Bellingham nakon poraza izgubio živce, prišao protivniku s leđa i udario ga. Nije poznato što je moglo izazvati ovakvu reakciju.
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