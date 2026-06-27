SP UŽIVO Danas igra Hrvatska! Protiv Gane tražit ćemo bodove i nastavak natjecanja!

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Danas igra Hrvatska! Ipak, novi dan Svjetskog prvenstva prema hrvatskom vremenu prije nje će otvoriti dvije utakmice skupine H. Obje počinju u 2 sata ujutro. Zelenortski Otoci igraju protiv Saudijske Arabije i tražit će novo čudo. Mala otočna država smještena zapadno od afričke obale i dalje živi svoj san te je neporažena iako je u prve dvije utakmice igrala protiv Urugvaja i Španjolske.

Saudijska Arabija posljednja je u skupini, ali i dalje ima priliku izboriti treće mjesto. Urugvaj i Španjolska vjerojatno će razigravati za prvo mjesto. Španjolska je trenutačno vodeća, dok se Urugvaj nalazi u nezavidnoj poziciji jer ima dva boda. Poraz od Španjolske vjerojatno bi značio kraj njegova nastupa jer mu to ne bi bilo dovoljno za prolazak među najbolje trećeplasirane reprezentacije.

Nakon toga na rasporedu su utakmice skupine G, Egipat protiv Irana te Novi Zeland protiv Belgije. Belgija se kao favorit dovela u vrlo nezavidnu situaciju. Ima dva boda iz dviju utakmica i trenutačno je treća, pa protiv Novog Zelanda mora tražiti pobjedu.

Egipat i Iran također se nadaju nastavku natjecanja. Egipat ga je praktički već izborio, dok Iran, šikaniran načinom na koji se prema njemu postupa na ovom prvenstvu, želi proći iz inata. Možda će mu biti dovoljan i bod, no to će se znati tek nakon ostalih rezultata.

Utakmice Paname i Engleske te Hrvatske i Gane zatvaraju dan na Svjetskom prvenstvu. Što se Hrvatske tiče, ona i dalje može završiti kao prva, druga ili treća u skupini. Prvo mjesto donijelo bi joj najlakši ždrijeb jer bi u tom slučaju igrala protiv trećeplasirane momčadi iz skupine K, J, H, I ili E. Za to joj je potrebna pobjeda Paname protiv Engleske ili barem remi, uz vlastito slavlje protiv Gane.

Hrvatska može završiti druga pobijedi li Ganu, a Engleska svlada Panamu. Englezi bi tada imali sedam bodova, a Vatreni šest te bi u šesnaestini finala igrali protiv drugoplasirane momčadi skupine K.

Remi s Ganom osigurao bi Hrvatskoj prolazak jer bi imala četiri boda, što će biti dovoljno za ulazak među osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Loša je vijest da bi nas poraz mogao izbaciti iz tog kruga, iako trenutačno imamo tri boda. Senegal je pobjedom protiv Iraka 4-0 skočio na peto mjesto ljestvice najboljih trećeplasiranih momčadi i izgurao Hrvatsku na šesto.

SKUPINA H: Zelenortski Otoci - Saudijska Arabija (Houston)

SKUPINA H: Urugvaj - Španjolska (Guadalajara)

SKUPINA G: Egipat - Iran (Seattle)

SKUPINA G: Novi Zeland - Belgija (Vancouver)

SKUPINA L: HRVATSKA - GANA (Philadelphia)

SKUPINA L: Panama - Engleska (East Rutherford)