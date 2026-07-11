SP UŽIVO Haaland protiv ranjene Engleske lovi polufinale i nastavak norveške senzacije

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Pretposljednja utakmica četvrtfinala igra se danas od 23 sata između Engleske i Norveške. Prijenos utakmice je na Drugom programu HRT-a, a emisija Americana počinje u standardnom terminu od 20 sati.

Nakon što su ostvarili povijesni uspjeh pobjedom protiv Brazila 2-1 u osmini finala, Norvežani se nadaju da bajku na Svjetskom prvenstvu mogu nastaviti. Do četvrtfinala ih je vodio napadač Manchester Cityja Erling Haaland. Osim što je Brazilu zabio dva gola, Haaland je prije toga postigao još pet pa je sada treći najbolji strijelac Mundijala.

Cijeli svijet zaljubio se u vikinško slavlje koje su norveški navijači predstavili na Mundijalu. Poznato veslanje preplavilo je društvene mreže i postalo globalni fenomen. Isto vrijedi i za Haalanda. Iako je u Europi već godinama prepoznat kao jedan od najboljih napadača svijeta, igre na SP-u gurnule su ga u stratosferu popularnosti, posebno u SAD-u.

Postao je toliko poznat da je njegova pjesma Kygo Jo, koju je snimio s dvojicom prijatelja dok je još bio u osnovnoj školi, postala hit i izbila na prvo mjesto najslušanijih u remiksu DJ-a Kyga. Osim toga, društvene mreže preplavila je druga pjesma, Ha Ha Haaland, koju su mu skladali navijači Manchester Cityja čim je došao.

Što se pak Engleske tiče, ona je na ovom prvenstvu pokazala nevjerojatan karakter. Do četvrtfinala dovela ju je pobjeda nad domaćinom Meksikom u jednoj od najuzbudljivijih utakmica na velikim natjecanjima. Momčad koju vodi Thomas Tuchel slavila je s 3-2, a zvijezda večeri bio je Jude Bellingham, koji je zabio dva gola, dok je jedan dodao Harry Kane.

Ipak, Englezi muku muče s ozljedama. Još prije nego što je turnir počeo otpao im je Livramento, a onda je stradao i drugi desni bek Reece James. Tuchel je za Livramenta našao rješenje i pozvao Trevoha Chalobaha, a sada više nema zamjena u kadru. Zbog toga je Declan Rice nerijetko morao iz vezne linije preseliti na neprirodnu poziciju na desnom boku, a i on muku muči s zamorom.

Kao da problema u obrani nije bilo dovoljno, posljednje informacije govore kako bi u utakmici s Norveškom mogao izostati Marc Guehi. Stoper Cityja pretrpio je udarac i zasad je upitan. Nico Williams pak gotovo sigurno neće igrati jer je njegova ozljeda ozbiljnije prirode. Sve je to rezultat iscrpljujuće sezone koju su ovi igrači odradili u engleskoj Premier ligi.

Utakmica se igra u Miamiju, a moguće su i odgode. Trenutačna prognoza govori da će na Floridi padati kiša s mjestimičnim udarima gromova. Ako zaista udari grom, utakmica se može pomaknuti za pola sata, a svaki sljedeći udar u krugu od desetak kilometara utakmicu pomiče za dodatnih 30 minuta. Takva su pravila zbog vremena na Floridi.