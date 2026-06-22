SP UŽIVO Prijeti prva odgoda utakmice Mundijala zbog oluje

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Nakon što je dan započeo zanimljivom utakmicom Ekvadora i Curaçaa, u kojoj nismo vidjeli pogotke, konto su podigli Japan i Španjolska. "Samuraji" su se lako obračunali s Tunisom i pobijedili 4-0, a istim je rezultatom "furija" slavila protiv Saudijske Arabije. Dan je završio još jednom utakmicom bez pogodaka između Belgije i Irana, koja je dodatno zakomplicirala situaciju u skupini G.

Upravo ćemo rasplet u toj skupini nastaviti pratiti tijekom novog, 12. dana Svjetskog prvenstva. Na teren će u tri sata ujutro po hrvatskom vremenu istrčati Novi Zeland i Egipat. Zasad je sve izjednačeno, nijedna momčad nema pobjedu, a to mogu promijeniti ova dva sudionika.

Ipak, prije njih na teren izlaze momčadi iz skupine H, Urugvaj i Zelenortska Republika. Urugvaj je ostao jedan od dužnika dosadašnjeg dijela prvenstva. Mnogi su Bielsinu momčad vidjeli kao mogućeg favorita iz sjene, no u prvoj se utakmici nije iskazala te je sa Saudijskom Arabijom odigrala 1-1. Zelenortska Republika šokirala je svijet kada se u prvom kolu oduprla Španjolskoj i odigrala bez pogodaka, uz samo jedan počinjeni prekršaj.

U predvečerje nas očekuje utakmica Argentine i Austrije. Obje su momčadi u prvom kolu ostvarile uvjerljive pobjede. "Gaučosi" su na pogon Lea Messija svladali Alžir 3-0, dok je Austrija uz nešto više problema pobijedila Jordan 3-1.

Današnji program završit ćemo utakmicom Francuske i Iraka. Francuzi su u prvom kolu pokazali najviše među favoritima i opravdali tu ulogu. Irak je, pak, lako pao protiv Norveške, koja ga je pobijedila 4-1.

SKUPINA H, 00.00 Urugvaj - Zelenortski otoci (Miami)

SKUPINA G, 03.00 Novi Zeland - Egipat (Vancouver)

SKUPINA J. 19.00 Argentina - Austrija (Arlington)

SKUPINA I, 23.00 Francuska - Irak (Philadelphia)