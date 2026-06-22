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12. DAN MUNDIJALA

SP UŽIVO Prijeti prva odgoda utakmice Mundijala zbog oluje

Piše 24sata,
SP UŽIVO Prijeti prva odgoda utakmice Mundijala zbog oluje
Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS

SP raspored: Tko igra danas? U ponoć se sastaju Urugvaj i Zelenortski otoci, a u tri ujutro igraju Novi Zeland protiv Egipta. Potom slijede susreti Argentina - Austrija (19.00) i Francuska - Irak (23.00)

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Svjetsko prvenstvo, 12. dan , SAD, Kanada i Meksiko
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IZJAVE BELGIJACA

Izjave nakon utakmice drugog kola skupine G Svjetskog nogometnog prvenstva između Belgije i Irana, koja je završila bez pogodaka. 

Belgijski napadač Romelu Lukaku:

"Moramo analizirati što je pošlo po zlu, jer smo stvorili tako mnogo prilika, a nismo zabili, što je frustrirajuće. Igramo s previše emocija u ključnim trenucima."

Belgijski izbornik Rudi Garcia:

"Nedostajalo nam je efikasnosti. Očekivao sam ovakvu utakmicu, s gotovo 70 posto posjeda, mnogo ubačaja i puno udaraca. Gađali smo u metu, ali nismo vratara stavili na kušnju. Igranje s desetoricom igrača nam nije pomoglo. Imali smo ovakvim mečeva i prije, a obično smo postizali barem tri pogotka. To je dio sporog starta na Svjetskom prvenstvu. Povremeno izgledamo malo neodlučno. Točno znamo kakav nam je rezultat potreban protiv Novog Zelanda."  

ODGAĐA SE UTAKMICA?

Utakmici Francuske i Iraka u Philadelphiji prijeti odgoda. Vremenska prognoza nije im naklonjena jer bi Pennsylvaniju upravo u vrijeme utakmice trebalo pogoditi grmljavinsko nevrijeme.

Budući da stadion Lincoln Financial Field nema krov, nego je otvorenog tipa, organizatori bi mogli prekinuti utakmicu u slučaju udara munje. Tijekom Svjetskog prvenstva vrijedi pravilo prema kojem se sve aktivnosti na otvorenom prekidaju na pola sata ako munja udari u krugu od 13 kilometara. Svaki novi udar munje znači novu odgodu.

NAJAVA

Nakon što je dan započeo zanimljivom utakmicom Ekvadora i Curaçaa, u kojoj nismo vidjeli pogotke, konto su podigli Japan i Španjolska. "Samuraji" su se lako obračunali s Tunisom i pobijedili 4-0, a istim je rezultatom "furija" slavila protiv Saudijske Arabije. Dan je završio još jednom utakmicom bez pogodaka između Belgije i Irana, koja je dodatno zakomplicirala situaciju u skupini G.

Upravo ćemo rasplet u toj skupini nastaviti pratiti tijekom novog, 12. dana Svjetskog prvenstva. Na teren će u tri sata ujutro po hrvatskom vremenu istrčati Novi Zeland i Egipat. Zasad je sve izjednačeno, nijedna momčad nema pobjedu, a to mogu promijeniti ova dva sudionika.

Ipak, prije njih na teren izlaze momčadi iz skupine H, Urugvaj i Zelenortska Republika. Urugvaj je ostao jedan od dužnika dosadašnjeg dijela prvenstva. Mnogi su Bielsinu momčad vidjeli kao mogućeg favorita iz sjene, no u prvoj se utakmici nije iskazala te je sa Saudijskom Arabijom odigrala 1-1. Zelenortska Republika šokirala je svijet kada se u prvom kolu oduprla Španjolskoj i odigrala bez pogodaka, uz samo jedan počinjeni prekršaj.

U predvečerje nas očekuje utakmica Argentine i Austrije. Obje su momčadi u prvom kolu ostvarile uvjerljive pobjede. "Gaučosi" su na pogon Lea Messija svladali Alžir 3-0, dok je Austrija uz nešto više problema pobijedila Jordan 3-1.

Današnji program završit ćemo utakmicom Francuske i Iraka. Francuzi su u prvom kolu pokazali najviše među favoritima i opravdali tu ulogu. Irak je, pak, lako pao protiv Norveške, koja ga je pobijedila 4-1.

SKUPINA H, 00.00 Urugvaj - Zelenortski otoci (Miami)

SKUPINA G, 03.00 Novi Zeland - Egipat (Vancouver)

SKUPINA J. 19.00 Argentina - Austrija (Arlington)

SKUPINA I, 23.00 Francuska - Irak (Philadelphia)

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