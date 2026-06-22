SP raspored: Tko igra danas? U ponoć se sastaju Urugvaj i Zelenortski otoci, a u tri ujutro igraju Novi Zeland protiv Egipta. Potom slijede susreti Argentina - Austrija (19.00) i Francuska - Irak (23.00)
SP UŽIVO Prijeti prva odgoda utakmice Mundijala zbog oluje
Izjave nakon utakmice drugog kola skupine G Svjetskog nogometnog prvenstva između Belgije i Irana, koja je završila bez pogodaka.
Belgijski napadač Romelu Lukaku:
"Moramo analizirati što je pošlo po zlu, jer smo stvorili tako mnogo prilika, a nismo zabili, što je frustrirajuće. Igramo s previše emocija u ključnim trenucima."
Belgijski izbornik Rudi Garcia:
"Nedostajalo nam je efikasnosti. Očekivao sam ovakvu utakmicu, s gotovo 70 posto posjeda, mnogo ubačaja i puno udaraca. Gađali smo u metu, ali nismo vratara stavili na kušnju. Igranje s desetoricom igrača nam nije pomoglo. Imali smo ovakvim mečeva i prije, a obično smo postizali barem tri pogotka. To je dio sporog starta na Svjetskom prvenstvu. Povremeno izgledamo malo neodlučno. Točno znamo kakav nam je rezultat potreban protiv Novog Zelanda."
Utakmici Francuske i Iraka u Philadelphiji prijeti odgoda. Vremenska prognoza nije im naklonjena jer bi Pennsylvaniju upravo u vrijeme utakmice trebalo pogoditi grmljavinsko nevrijeme.
Budući da stadion Lincoln Financial Field nema krov, nego je otvorenog tipa, organizatori bi mogli prekinuti utakmicu u slučaju udara munje. Tijekom Svjetskog prvenstva vrijedi pravilo prema kojem se sve aktivnosti na otvorenom prekidaju na pola sata ako munja udari u krugu od 13 kilometara. Svaki novi udar munje znači novu odgodu.
Nakon što je dan započeo zanimljivom utakmicom Ekvadora i Curaçaa, u kojoj nismo vidjeli pogotke, konto su podigli Japan i Španjolska. "Samuraji" su se lako obračunali s Tunisom i pobijedili 4-0, a istim je rezultatom "furija" slavila protiv Saudijske Arabije. Dan je završio još jednom utakmicom bez pogodaka između Belgije i Irana, koja je dodatno zakomplicirala situaciju u skupini G.
Upravo ćemo rasplet u toj skupini nastaviti pratiti tijekom novog, 12. dana Svjetskog prvenstva. Na teren će u tri sata ujutro po hrvatskom vremenu istrčati Novi Zeland i Egipat. Zasad je sve izjednačeno, nijedna momčad nema pobjedu, a to mogu promijeniti ova dva sudionika.
Ipak, prije njih na teren izlaze momčadi iz skupine H, Urugvaj i Zelenortska Republika. Urugvaj je ostao jedan od dužnika dosadašnjeg dijela prvenstva. Mnogi su Bielsinu momčad vidjeli kao mogućeg favorita iz sjene, no u prvoj se utakmici nije iskazala te je sa Saudijskom Arabijom odigrala 1-1. Zelenortska Republika šokirala je svijet kada se u prvom kolu oduprla Španjolskoj i odigrala bez pogodaka, uz samo jedan počinjeni prekršaj.
U predvečerje nas očekuje utakmica Argentine i Austrije. Obje su momčadi u prvom kolu ostvarile uvjerljive pobjede. "Gaučosi" su na pogon Lea Messija svladali Alžir 3-0, dok je Austrija uz nešto više problema pobijedila Jordan 3-1.
Današnji program završit ćemo utakmicom Francuske i Iraka. Francuzi su u prvom kolu pokazali najviše među favoritima i opravdali tu ulogu. Irak je, pak, lako pao protiv Norveške, koja ga je pobijedila 4-1.
SKUPINA H, 00.00 Urugvaj - Zelenortski otoci (Miami)
SKUPINA G, 03.00 Novi Zeland - Egipat (Vancouver)
SKUPINA J. 19.00 Argentina - Austrija (Arlington)
SKUPINA I, 23.00 Francuska - Irak (Philadelphia)