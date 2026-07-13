SP UŽIVO Završnica Mundijala je blizu, europski prvaci idu u borbu za finale protiv Francuza

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Svjetsko prvenstvo ulazi u samu završnicu, a pred nama su još susreti polufinala, utakmica za broncu i veliko finale. Danas je na rasporedu samo jedna utakmica polufinala između Francuske i Španjolske.

Susret počinje u 21 sat, uz prijenos na HRT 2 i platformi HRTi. Francuzi su u četvrtfinalu pobijedili Maroko 2-0 golovima Dembelea i Mbappéa dok su Španjolci do polufinala došli tako što su savladali Belgiju 2-1.

Španjolska u polufinale ulazi s danom odmora manje od Francuske. Francuzi su svoje četvrtfinale odigrali u četvrtak, a Španjolci u petak. Pobjednik današnjeg dvoboja u finalu će igrati protiv boljeg iz susreta Argentine i Engleske.