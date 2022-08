Špaco je izmislio 'pirju' a Valdas 'šupjaču'. Curilo je na sve strane

Nakon prekrasnog gola Atanasova pred sam kraj prvog poluvremena činilo se da će unatoč velikoj dominaciji Dinama Hajduk ipak doći do punog plijena, no domaća je momčad u drugom dijelu utakmice okrunila dominaciju golovima Baturine i Ademija, nakon toga i Gojaka i Oršića te došla do uvjerljive pobjede 4-1. Imao je Hajduk pored gola Atanasova još tri izgledne prilike koje nisu realizirali Atanasov, Biuk i Livaja, ali sveukupno je Dinamo bio puno dominantniji i tu je dominaciju okrunio bodovima.