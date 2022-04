Španjolac izbacio Novaka iz Monte Carla! Đoković ludio na navijača: Šuti, pi*ka ti materina

Španjolski tenisač Alejandro Davidovich Fokina (ATP - 46.) ostvario je u utorak najveću pobjedu u karijeri svladavši u 2. kolu ATP turnira Masters 1000 serije u Monte Carlu prvog igrača svijeta Novaka Đokovića s 6-3, 6-7 (5), 6-1.

U prijašnja dva dvoboja protiv Đokovića, prošle godine na rimskom Mastersu i na olimpijskom turniru u Tokiju, 22-godišnji Španjolac je osvojio samo sedam gemova, a u gotovo trosatnom dvoboju u Monte Carlu pokazao je snagu svojih udaraca, ali i svoje psihe.

Naime, nakon što je osvojio prvi set, Španjolac je poveo sa 3-0 u drugom setu, prepunom preokreta. Vodio je i 4-2, ali je Đoković s tri uzastopna gema došao do servisa za izjednačenje u setovima. No, Davidovich Fokina je novim preokretom odveo set u 'tie-break'. U njemu je Španjolac imao 4-2, ali je osvojio samo jedan od sljedećih šest poena, što je Đokovića dovelo do trećeg seta.

No, u njemu je 12 godina mlađi Španjolac bio nadmoćan osvajaču 20 Grand Slam naslova i zaustavio ga na prvom koraku na njegovom drugom turniru u ovoj godini. Dvostrukom pobjedniku Monte Carlo Mastersa (2013., 2015.) ovo je tek treći put da je izgubio prvi meč na ovom turniru, a prvi od 2016. kad ga je iznenadio Jiri Vesely, češki tenisač koji ga je šokirao i ove godine u četvrtfinalu turnira u Dubaiju, gdje je Đoković debitirao u 2022.

Davidovich Fokina je prošle godine u debiju u Monte Carlu stigao do četvrtfinala, a da bi ponovio taj rezultat morat će u osmini finala pobijediti boljeg iz dvoboja Belgijca Davida Goffina i Britanca Daniela Evansa.

Đokoviću je ovo tek drugi turnir u ovoj godini, a prethodno je u Dubaiju ispao u četvrtfinalu od Veselog. Američku turneju propustio je jer se ne želi cijepiti. I to je itekako ostavilo traga na njemu. Nekad je frcao od fizičke moći i nevjerojatne psihološke snage kojom je lomio svoje protivnike. Toga više nema. Bio je nemoćan, kao nekad njegovi protivnici. Van je forme i natjecateljskog ritma, a treninzi se ne mogu uspoređivati s mečevima. Puno je griješio i već nakon dva sata igre hvatao je zrak. I gubio živce. Nakon jednog izgubljenog poena svoje frustracije iskalio je na jednom navijaču.

- Pa šuti više bre, u pi*ku materinu!

Video pogledajte OVDJE.

Novak mora biti zabrinut. Tek sada se zakuhtava teniska sezona, na većini turnira će moći nastupiti, ali obzirom na njegovo stanje u Monte Carlu, nije baš da se ima čemu nadati. Ako ovako nastavi, teško se može nadati novim trofejima. Pogotovo na Roland Garrosu gdje ga čeka mrski rival Rafael Nadal, čudo od djeteta Carlos Alcaraz...

Najčitaniji članci