Španjolac uništio i smrskao Porsche vrijedan 300.000 €

Nogometaši i brzi automobili uvijek su se vezali jedno uz drugo, ali isto tako je to sve rezultiralo prometnim nesrećama uzrokovane velikom brzinom i neopreznošću. To je iskusio nogometaš Osasune Ruben Garcia (26) koji je uživao u 'điru' gradom u svom Porscheu, a onda se 'skucao' u rasvjetni stup.

Nesreća se dogodila u četvrtak u večernjim satima kada je Garcia jurcao s automobilom po ulicama Pamplone i izgubio koncentraciju, nakon čega se zabio u rasvjetni stup.

Policijska postaja Pamplone objavila je na Twitteru Garcijin Porsche koji izgleda neprepoznatljivo, a ovu nesreću iskoristili su kako bi poručili građanima da ubuduće ne voze brzo. Inače, Garcia je razbijeni Porsche platio oko 300.000 eura, pišu španjolski mediji.

Las calles de nuestra ciudad no son una pista para realizar test de velocidad.

Si te pasas lo acabas pagando como ayer en la calle Sadar.

Esta vez no hemos tenido ningún herido pero hay que evitar estos comportamientos.

El vehículo es un instrumento de transporte no una diversión pic.twitter.com/9rtZDabDhg