Španjolci ih rastavili, Nijemci i dalje vjeruju Löwu: Ostaje naš izbornik, nije u opasnosti...

<p>Jedan, dva, tri. Pa dokle će više, pomislio je siroti Manuel Neuer. Prije samo tri mjeseca Njegov Bayern utrpao je Barceloni osam golova, a Neuer je ovaj put osjetio kako je to kada te netko osramoti.</p><p>Španjolska je utrpala Nijemcima nevjerojatnih šest golova i plasirala se u završnicu Lige nacija, no stvorili su puno veće probleme Joachimu Löwu. Bivši svjetski prvaci već neko vrijeme ne briljiraju, a ovaj put su se pošteno izblamirali. Ovo im je najteži poraz nakon 89 godina kada ih je Austrija pobijedila 6-0.</p><p>Njemačka ove godine nije ostvarila sjajne rezultate, pobijedila je u samo tri od ukupno osam utakmica, ali direktor njemačke reprezentacije, Oliver Bierhoff, tvrdi da će Löw stati izbornik najmanje do kraja Eura sljedeće godine.</p><p>- Njemački izbornik Joachim Löw nije u opasnosti da izgubi taj posao nakon jučerašnjeg visokog poraza (0-6) od Španjolske u zadnjoj utakmici Lige nacija u skupini - rekao je Bierhoff pa nastavio:</p><p>- Ova utakmica ne mijenja ništa. Mi i dalje vjerujemo Joachimu Löwu, nema sumnje u to. U reprezentaciji morate razmišljati i analizirati turnir po turnir. Želimo ostvariti maksimum sljedeće godine - rekao je Bierhoff. </p><p>Njemačkoj je sinoć trebao bod za plasman u polufinale Lige nacija, no pobjeda od 6-0 Španjolskoj je omogućila da ide dalje kao najbolje rangirana momčad u skupini.</p><p>Njima se, kao i nama, dogodila smjena generacije i već neko vrijeme Löw pokušava mlade snage adaptirati na reprezentaciju. Rezultati nisu baš na nivou, daleko je to od one igre kakvu su nekada imali. Ali Joachim Löw je čovjek koji im je donio naslov svjetskog prvaka 2014. godine i teško je vjerovati da će ga se samo tako riješiti. </p><p>Na klupu reprezentacije došao je 2006. godine nakon odlaska Jürgena Klinsmanna koji nije na domaćem terenu uspio doći do naslova svjetskog prvaka. Vodio je Njemačku u 188 mečeva, a ugovor ga veže do 2022. godine.</p>