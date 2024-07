Španjolci ne igraju finala, oni ih pobjeđuju! A ova će generacija 'furije' još dugo dominirati...

Dani Olmo skakao je i grlio se kao da je zabio gol. Jer osjećao je da je to - to. Bila je 90. minuta, nakon kornera Englezi su triput pucali, ali Rice dvaput i Stones nisu ugurali loptu u mrežu. Najprije je obranio Simon, potom je Olmo glavom spasio s gol-crte, a treći je udarac otišao pored gola. Bio je to kraj Eura 2024. i početak španjolskog ludila. U Berlinu, diljem Španjolske, ali i u Zagrebu i Splitu, gdje su se okupile stotine španjolskih navijača. Španjolska je u finalu Eura pobijedila Englesku 2-1.

