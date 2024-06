Španjolci otkrili taktiku za Luku Modrića: 'On je jako osjetljiv, znamo kako ćemo ga iživcirati'

Utakmice Hrvatske i Španjolske već su postale tradicija na Europskim prvenstvima. Prije osam godina pobijedili smo ih u grupnoj fazi (2-1), prije tri godine ispali smo od njih u osmini finala, a s njima ćemo u subotu otvoriti Euro u Njemačkoj.

Pokretanje videa... 00:57 Vatreni odradili drugi trening u Njemačkoj | Video: 24sata/Hrvoje Tironi

Jako dobro se poznaju španjolski i hrvatski igrači, neki igraju zajedno u klubovima, a i prošle godine susreli smo se u finalu Lige nacija gdje je 'furija' opet bila bolja. Kada smišljate planove kako zaustaviti 'vatrene', naravno, sve se vrti oko Luke Modrića. Hrvatskog maestra i mozga naše momčadi koji sve suigrače čini boljima. A čini se kako su Španjolci smislili taktiku za njega.

Lisabon: Prijateljska utakmica Portugala i Hrvatske prije odlaska na EURO 2024. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Luka je najbolji. On ima nevjerojatan duh i želju, unatoč njegovoj dobi. On je izniman suigrač. Tretirao me kao da sam dio njegove obitelji tijekom ove sezone i imam samo riječi zahvalnosti za njega. A kao igrač, tu nema riječi. On je jedan od najboljih veznih igrača na svijetu, ako ne i najbolji dugo godina. Vjerojatno je najvažniji igrač u reprezentaciji Hrvatske i morat ćemo pozorno paziti na njega - ishvalio ga je suigrač u Realu Joselu pa otkrio kako će ga pokušati zaustaviti.

- Pa, ako ga malo iznerviramo na terenu, možemo ga izbaciti iz igre jer je osjetljiv. Morat ćemo se ovaj tjedan dobro pripremiti za utakmicu. On je igrač koji radi razliku i morat ćemo biti vrlo oprezni s njim. Pa, to su stvari koje ostaju među nama. Što se dogodi na terenu, ostaje na terenu - rekao je Joselu za Diario.

Champions League - Final - Borussia Dortmund v Real Madrid | Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Španjolski napadač kao da je zaboravio da je Luki 38 godina, odradio je bezbroj teških utakmica, zna se nositi s velikim pritiskom, a bome i s provokacijama. Pa, sretno im bilo.

Hrvatska je jedan od favorita iz sjene, a i sami Španjolci su se u prijateljskom dvoboju s Portugalom imali uvjeriti koliko su 'vatreni' moćni i jaki. I nije u pitanju samo Modrić, naša reprezentacija ima još nekoliko aduta.

Champions League - Semi Final - Second Leg - Real Madrid v Bayern Munich | Foto: SUSANA VERA/REUTERS

- To je vrlo jaka momčad. Pogledali smo njihovu utakmicu s Portugalom koja je pokazala da su jako dobro posložena momčad s vrlo jakom sredinom terena i mladim igračima u obrani. Oni su momčad s puno iskustva i tjelesno veoma jaki. Već su nam jako otežali posao u finalu Lige nacija. Dobro radimo kako bismo se pripremili za tu utakmicu koja je za nas odsad najvažnija - rekao je Joselu.