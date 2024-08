Španjolci pišu: 'Modrić ogorčen jer nije bio u prvom sastavu, a razljutili su ga lijeni suigrači'

U prvom je kolu Real Madrid kiksao kod Mallorce (1-1), a nisu baš briljirali 'kraljevi' ni u drugom kolu na domaćem terenu protiv Valladolida. Na kraju su slavili s 3-0 (0-0), a dva su gola zabili u posljednjim trenucima utakmice.

I prvi je gol bio pomalo sretan jer je Valverde iz slobodnjaka pogodio Hrvata Stanka Jurića, a lopta je završila u mreži. Čuvali su 'nulu' gosti koliko su god mogli, ali Brahim Diaz i Endrick još su zabili do kraja susreta.

Ipak, kako piše Marca, navijači nisu zadovoljni, a kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić (38) je ogorčen. Nakon što se ozlijedio Jude Bellingham (21) se prema španjolskom mediju Luka nadao da će završiti u veznom redu, ali i ovaj je put bio rezerva jer je zaigrao upola mlađi Turčin Arda Guler (19).

Foto: Violeta Santos Moura

Već tri mjeseca Modrić nije startao u redovima 'kraljeva', ali nije se bunio, već je kapetanski odradio ulogu. No, kako pišu, 'nije uspio povezati redove talentirane ekipe Reala kojoj nedostaje rada'. Ističu da se 'to posebno vidi kad Madriđani izgube loptu, a nekoliko lijenih igrača prestaje igrati.'. To je razbjesnilo Modrića te se obratio suigračima koji nisu pomagali, odnosno Viniciusu (24) i Kylianu Mbappéu (25).