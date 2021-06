Genijalac. Čarobnjak u kopačkama. Legenda.

Mnogi se natječu kako bi što slikovitije prikazali veličinu Luke Modrića (35). Jednostavno, ne postoje ti epiteti koji mogu opisati sve ono što on radi na terenu. Dovoljno je samo gledati i diviti se. Kao onom nevjerojatnom golu kojeg je utrpao Škotima.

U trenucima kada se lomila utakmica, shvatio je da je on taj koji mora preuzeti odgovornost pa prosuo magiju po terenu. Fenomenalnim udarcem vanjskim dijelom kopačke je pogodio rašlje, zabio za 2-1 i bacio na koljena Škote. Hrvatska je na kraju slavila 3-1 i prošla u osminu finala. Bio mu je to osamnaesti gol u rekordnom 141. nastupu za reprezentaciju.

Divi mu se hrvatska javnost, klanja mu se otočka javnost, cijeli svijet se nadmeće tko će mu dati bolji i zvučniji epitet, a briljantan tekst napisala je Marca. I sve rekla u nekoliko rečenica.

- Luka Modrić je legenda. Ne samo u Hrvatskoj već i u nogometnom svijetu. Godine ga ne priječe da nastavlja pisati povijest. Njegov pogodak na Hampden Parku već je dio biblioteke Europskih prvenstava. Sve dok Modrić izdrži, Hrvatska će uvijek imati što reći na velikim turnirima - pišu kolege iz Marce hvalospjeve o našem kapetanu.

Postalo je više i nebitno pričati o njegovim poznim nogometnim godinama jer one nikako ne odgovaraju onome što gledamo na travnjaku. A to je nogometna magija. Toliki ga je užitak gledati da bi bilo najbolje da ova predstava nikada ne završi. No, nažalost, morat će jednom.

- Sjajni nogometaši, osim brojki i trofeja, su i oni koji ostavljaju vlastiti pečat koji ostaje nepromijenjen tijekom godina. Njegov gol protiv Škota postao je dio legende o njemu. Bio je najmlađi strijelac u povijesti Hrvatske na Europskim prvenstvima s 22 godine i 273 dana, a ovog utorka postao je najstariji sa 35 godina i 286 dana. Čitava karijera sažeta je u dvije brojke. On je već, zajedno sa Davorom Šukerom i Marijom Mandžukićem, najveći strijelac povijesti svoje reprezentacije - piše Marca.

Dok ga hvale, Španjolci ga se i pribojavaju. Svjesni da bi njihova reprezentacija u osmini finala mogla igrati protiv Hrvatske. A kada je maestro na ovakvoj razini, svi bi htjeli širokim lukom izbjeći 'vatrene'.

- Hrvatska sad čeka sljedećeg protivnika, a to može biti i Španjolska. Modrić je potencijalnim protivnicima poslao jasnu poruku. 'Kad ovako igra, Hrvatska je opasna za svakoga' - napisala je Marca.

Modrić je još jednom pokazao da je nezamjenjiv u Hrvatskoj, ali i u Real Madridu. Martin Odegaard je trebao biti njegov prirodni nasljednik, ali obzirom kako Luka igra i da ga ugovor veže do 2022. godine, Norvežanin će teško do minutaže u Realu sljedeće sezone, piše Marca.