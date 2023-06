Španjolci se naklonili Modriću: 'On je definicija nogometa. Sad stoji na putu našim snovima...'

Večeras se od 20:45 u finalu Lige nacija susreću Hrvatska i Španjolska.

Velika je to utakmica za Hrvatsku, koja ima prilike doći do prvog zlata na velikom nogometnom natjecanju. Pouzdamo se u Dalića, Modrića, Perišića, Pašalića, Livakovića... Ma u sve naše reprezentativce.

Za to vrijeme, slobodno možemo reći, Španjolci pomalo strahuju od Hrvatske. Točnije, od Luke Modrića. U današnjem tiskanom izdanju AS-a Modrićevo ime na naslovnici i na prve dvije stranice spominje se čak tri puta.

Svoje su reprezentativce stavili u drugi plan kraj hrvatskog maestra...

- Posljednja prepreka zove se Luka Modrić - stoji u njihovom tekstu na početku novina u kojem hvale genijalnog Hrvata.

Kao najvećeg izazivača Luki Modriću za titulu MVP-a ističu Rodriga. Pišu kako je on moderan igrač kojim će se De La Fuente suprotstaviti Modriću.

Uglavnom, na putu prema njihovom snu, kako ga opisuju, Španjolcima sad stoji (samo) Luka Modrić.

Podsjetili su španjolski mediji i kako je Modrić veliki motivator. Članak su posvetili snimci na kojoj Modrić hrabri Livakovića uoči SP-a.

Kao najveće prijetnje svojem golu ističu Andreja Kramarića, Marija Pašalića te Bruna Petkovića.

A o probranim riječima za AS-ovog 'rivala' Marcu o Luki Modriću govorio je Unai Simón. U polufinalu protiv Italije imao je nekoliko dobrih intervencija na golu...

- Hrvati igraju dobro, jako dobro. Imaju puno kvalitete u središtu terena, a uz to se znaju i nadigravati - kazao je španjolski vratar i nastavio:

- Luka Modrić je nogomet. To je njegova definicija - nogomet. Navršit će 38 godina uskoro, ali se ne umara, ne gubi na kvaliteti. Izgleda kao da ima 25 godina. Čovjek igra na najvišoj razini u Realu. Dvoboji s njim su nešto što morate cijeniti, iako je on suparnik, pa se to nekome možda čini čudno. Volio bih da cijeli svijet živi nogomet kao što ga Luka živi - kazao je Simón.

