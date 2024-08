Španjolci se naklonili Modriću: 'Unio je ravnotežu, nedostajao je momčadi u prvom dijelu igre'

Real Madrid osvojio je europski Superkup protiv Atalante (2-0), a Luka Modrić (38) podigao je trofej kao kapetan i postao najtrofejniiji igrač (27) u povijesti Reala! Hrvatski veznjak nosi traku najuspješnijeg kluba u povijesti i drži rekord za najviše trofeja - zaista nevjerojatno postignuće.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 00:40 Real Madrid - Atalanta 2-0: Modrić je najtrofejniji realovac u povijesti, Mbappéov prvijenac | Video: 24sata/Video

Protiv Atalante je Modrić u igru ušao u 76. minuti umjesto Rodryga i do kraja utakmice je kontrolirao sredinu terena. Istaknuo se po nekoliko lijepih sitnih vezova sa suigračima, što su primijetili i španjolski mediji.

Foto: JENNIFER LORENZINI/REUTERS

"Zamijenio je Rodryga, učvrstio Realovu igru i pokazao da će u ovoj sezoni dobiti dosta minuta jer momčadi je u prvom poluvremenu nedostajao tip igrača kakav je on. Imao je zadovoljstvo podići prvi trofej kao kapetan tima. Sad je na 27 osvojenih trofeja, najviše u povijesti Madrida", napisao je As. S druge strane, Marca se osvrnula na ovacije koje je Modrić dobio pri ulasku u igru od strane navijača "kraljeva".

Foto: KACPER PEMPEL/REUTERS

"To je ljubav i nemojte to nikako drugačije zvati. To je ono što Realovi navijači osjećaju za Luku Modrića. Uzbudljivo je bilo vidjeti ovacije koje je dobio pri ulasku na teren. Čista ljubav. Nalik onoj na Real i brojnih njegovih finala", pišu.

Čak su i Barceloni skloni portali pohvalili igru Modrića protiv Atalante, pa je tako Mundo Deportivo napisao:

"Ušao je u drugom dijelu drugog poluvremena i svojoj momčadi donio veću kontrolu lopte", dok je Sport napomenuo njegovu igračku inteligenciju i unošenje ravnoteže u momčad otkad je ušao.

Foto: KACPER PEMPEL/REUTERS

Modrić je do jučerašnjeg dvoboja dijelio rekord po broju trofeja s Nachom, koji je ostao na 26 trofeja, dok je Luka osvojio 27. U Real je stigao 2012. i od tada osvojio šest Liga prvaka, pet Svjetskih klupskih prvenstava, pet europskih Superkupova, četiri La Lige, dva Kupa kralja i pet Superkupova Španjolske.

Iako će u rujnu napuniti 39 godina, Modrić je i ove sezone važan igrač "kraljevskog kluba". Takvu čast da u poznim igračkim godinama nastupa za nogometni "olimp" dobio je malo tko, što Luku Modrića čini još većim nogometnim "božanstvom". Zaista se možemo samo nakloniti.