Španjolci strahuju od Vatrenih: 'Hrvati su stari, ali to je ekipa koju treba izbjeći u skupini...'

Hrvatska nogometna reprezentacija kvalificirala se za sedmo europsko prvenstvo nezavisnosti Lijepe Naše. "Vatreni" su pobjedom nad Armenijom golom Ante Budimira osigurali plasman u Njemačku i 3. jakosnu skupinu u ždrijebu. Što znači da u grupnoj fazi ne možemo na Škotsku, Sloveniju, Slovačku, Češku i Nizozemsku.

Nikada na Euru nismo prošli dalje od četvrtfinala (Engleska 1996., Austrija i Švicarska 2012.), odnosno nikad nismo slavili u utakmici nokaut faze europskog prvenstva. I ovog puta, naglašavaju izbornik Zlatko Dalić i igrači, cilj je prolazak skupine. Pa dalje korak po korak...

Premda "vatreni" nisu na najuvjerljiviji način prošli kvalifikacijsku skupinu, nogometnoj javnosti poznato je da briljiramo na velikim natjecanjima, pogotovo proteklih godina. Znaju svi da je Hrvatska potencijalna "mina" i da bi bilo bolje izbjeći u grupnoj fazi.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

"Španjolska je jedan od favorita, posebno zato što je prava momčad bez zvijezda i iskakanja, ali do finala u Berlinu dug je i težak put. Francuska, Engleska i Portugal također spadaju u najuži krug.", piše Marca i dodaje:

"Naravno, tu su i reprezentacije koje su mine, one koje mogu razbiti sve prognoze. To je ponajprije Hrvatska. Ona je uvijek tu usprkos tome što je sve starija i što se jedva u zadnjem kolu plasirala na Euro. Hrvatska je svrstana u treću jakosnu skupinu, čime je izbjegnuto nekoliko potencijalnih skupina smrti s njom, ali to je svakako reprezentacija koju treba izbjeći iz treće jakosne skupine."

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Jakosne skupine za ždrijeb Eura 2024