Španjolci uz Modrića: Ako Real ne da novi ugovor Luki, bit će to dani žalosti za njih i nogomet

Kapetana hrvatske nogometne reprezentacije Luku Modrića (37) ugovor s Real Madridom veže do lipnja iduće godine, a on je tek jedan od osmorice koji bi mogli napustiti Santiago Bernabeu kao slobodan igrač.

Mariano Diaz (29) nije napravio što se od njega očekivalo, Nacho (32) je u klubu već duže vrijeme, a nekad velike nade Marco Asensio (26) i Dani Ceballos (26) već se neko vrijeme povezuju s drugim klubovima. Polako prolazi vrijeme senatora Tonija Kroosa (32) i Karima Benzeme (35) pa bi, ako svi oni napuste Madrid, u budućnosti mogli gledati 'nove kraljeve'.

Španjolski je AS opisao budućnost svakoga od njih, pa su se tako dotaknuli i Modrićevu.

- Luka Modrić će objesiti kopačke o klin kad mu tijelo kaže da je dosta. Pitanje je kad će taj trenutak doći. Njegovi nastupi pokazuju da nema rok trajanja, a nakon Svjetskog prvenstva zatvorio je vrata mogućnostima da više ne igra za hrvatsku reprezentaciju. Rekao je da će sigurno odigrati još Ligu nacija, a za dalje će vidjeti - napisali su Španjolci.

Bilo kako bilo, Luka ima 37 godina i njegova karijera polako ide prema kraju. No, i dalje igra na vrhunskoj razini, a objasnili su iz AS-a da će Real izgubiti ako mu ne da novi ugovor.

Foto: SUSANA VERA

- Iako će u rujnu iduće godine napuniti 38, on je za Ancelottija neupitno u prvih 11 ove momčadi. Odigrao je 1259 minuta ove sezone, a logično je da su 'kraljevima' na meti Jude Bellingham (19) i Enzo Fernandez (21). No, to nema veze. Ne znači da Luka mora u mirovinu, može ih voditi u klubu prije nego što ode. Da bi se to dogodilo, mora dobiti novi ugovor. Ako to ne naprave u Realu, bit će to dani žalosti za njih, ali i za nogomet.

