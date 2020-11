A kada će drugi set? Španjolci utrpali Nijemcima šest komada!

Posljednji put Njemačka je izgubila sa šest razlike 1931. od Austrije što je ujedno i najteži natjecateljski poraz četverostrukih svjetskih prvaka. Teži poraz "elf" je ostvario 1909... Olmo je asistirao za jedan gol

<p>U ključnom susretu za osvajanje prvog mjesta u skupini 4 elitnog razreda <strong>Lige nacija Španjolska</strong> je u <strong>Sevilli</strong> deklasirala <strong>Njemačku</strong> sa 6-0 nanijevši "elfu" najteži poraz u posljednjih 89 godina.</p><p>Posljednji put Njemačka je izgubila sa šest razlike davne 1931. od Austrije što je ujedno i najteži službeni poraz četverostrukih svjetskih prvaka. Teži poraz "elf" je ostvario 1909. kada je izgubio od reprezentacije engleskih amatera sa 0-9.</p><p>Njemačka je u Sevillu doputovala s bodom više, međutim "Furija" je već nakon prvog poluvremena vodila sa 3-0 i priči je bio kraj. U nastavku susreta domaćin je zabio još tri gola.</p><p>Junak susreta bio je trostruki strijelac <strong>Ferran Torres</strong> (33, 55, 72), a među strijelce su se upisali i Alvaro Morata (17), Rodri (38) i Mikel Oyarzabal (89). <strong>Dani Olmo</strong> igrao je do 73. minute, kada ga je zamijenio Marco Asensio, i asistirao je Torresu za drugi gol.</p><p>Drugi susret iz ove skupine Švicarska - Ukrajina, koji je trebao odlučiti tko ostaje u elitnom razredu, a tko seli u niži rang natjecanja je odgođen jer su lokalne zdravstvene vlasti čitavu gostujuću delegaciju smjestile u samoizolaciju zbog velikog broja zaraženih koronavirusom.</p><p>Treba naglasiti kako su i UEFA i Ukrajinski te Švicarski nogometni savez bili spremni odigrati susret, no zabrana lokalnih zdravstvenih vlasti je to onemogućila.</p><p>Odluku o sudbini ove utakmice donijet će UEFA", objavio je Ukrajinski nogometni savez.</p><p>Španjolska je na koncu osvojila prvo mjesto i plasman na Final Four sa 11 bodova, dva više od Njemačke. Ukrajina im šest, a Švicarska tri boda, ali i obje ekipe imaju utakmicu manje.</p><p>Veliki uspjeh ostvarila je i Crna Gora koja je izborila plasman u Ligu B. Crna Gora je u susretu posljednjeg kola skupine 1 Lige C pobijedila Cipar sa 4-0 osvojivši prvo mjesto. Strijelci su bili Jovetić (14), Boljević (25, 28) i Mugoša (60). Drugo mjesto osvojio je Luksemburg s tri boda manje nakon što je u zadnjem kolu odigrao 0-0 protiv Azerbajdžana.</p>