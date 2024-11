Španjolski div želi Petra Sučića! Preporučio ga je Peđa Mijatović

Petar Sučić je u samo godinu dana prošao put od rezerve u Dinamu i igrača u kojeg se ne vjeruje previše do jednog od najboljih i hrvatskog reprezentativca. Nevjerojatan je to uzlet mladog veznjaka koji je u Ligi prvaka pokazao svoju klasu. Zabio je protiv Monaca i Slovana, ali nije samo to u pitanju. Imponira mirnoća i sigurnost koje posjeduje s 21 godinom, ima fenomenalan pregled igre i lakoćom iznosi loptu na suparničku polovicu. Jednako je kvalitetan u izgradnji igre, napadu i destrukciji.

Osvojilo je to izbornika Zlatka Dalića koji već sada ozbiljno računa na njega i trenutno izgleda malo vjerojatno da će sljedeću sezonu dočekati u Dinamu. Njegovo ime debelo je podcrtano u bilježnicama skauta europskih klubova, svatko bi htio dovesti takvog univerzalca koji ima pluća kao Brozović, a uz to je tehnički izbrušen i sekunda mu je dovoljna da protivničkoj momčadi stvori probleme.

Lista klubova koji ga žele je sve duža, cijena će mu samo rasti ako nastavi s ovakvim izdanjima, pogotovo u Ligi prvaka, a Dinamo će opet obilato napuniti blagajnu. Kako piše španjolski Relevo, Atletico Madrid žestoko je zagrizao za hrvatskog reprezentativca.

- Obično igra kao pivot, ispred obrane, a ističe se svojim liderskim osobinama, vizijom igre, izvrsnim kretanjem i udarcem s distance. Već je zabio gol za reprezentaciju, dok u klubu ima tri gola i dvije asistencije ove sezone - piše Relevo.

U Sučiću vide ogroman potencijal i igrača koji bi svojim karakteristikama mogao pomoći klubu u budućnosti. Navodno ga je preporučio Predrag Mijatović, bivši igrač Reala koji je prijateljskom odnosu sa sportskim direktorom Atletica Carlosom Bucerom.

- Iako Atletico na toj poziciji već ima iskusne igrače poput Kokea, Barriosa, Gallaghera i De Paula, Sučić se ističe svojom svestranošću jer može igrati samostalno ispred obrane, ali i kao dio para defenzivnih veznih, pa čak i u ofenzivnijim zadaćama. Cholo Simeone cijeni njegov profil igrača; all-rounder koji u Dinamu pokriva najviše terena, donosi dinamiku momčadi i prijeko je potreban u borbi za naslov. Osim toga, jedan je od onih igrača koji rijetko izostaje zbog ozljeda.

Sučić je ovog ljeta imao ponudu Coma od 10 milijuna eura, ali u Dinamu su odmahnuli rukom. Bili su svjesni da se u njemu krije veliki potencijal i da će s odmakom vremena ta cijena narasti. Kako piše Relevo, navodno je Atletico već uspostavio kontakt s hrvatskim klubom.